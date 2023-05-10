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他拿水果刀殺前妻還把房屋權狀貼屍體額頭上 判關15年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳志祥前年與前妻發生口角，憤而拿水果刀殺死對方，還將案發地房屋權狀貼在前妻額頭，並在前妻左右手各放5千元鈔票，陳案發後自首，一、二審依家暴殺人罪判15年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳志祥原與林姓妻子同住，和胞兄互為鄰居，陳2021年8月11日揚言點燃瓦斯桶恐嚇，被哥哥聲請緊急保護令，隔天夫妻離婚。陳因保護令無法住在原住所，前妻擔心他無處可去，提供名下位於新北市鶯歌區的房屋給陳住，還時常帶生活用品給他，他卻時常電話騷擾前妻，威脅要搬回家，恫嚇「不回去同住，妳走著瞧」。

同年9月9日，陳要求前妻到鶯歌住處碰面，稱欲歸還房屋所有權狀，前妻隔天上午抵達後，因不同意讓陳取得房屋部分所有權而齟齬，陳撲倒前妻，拿水果刀刺殺頭、頸、腿部，再持續以木頭攻擊，導致前妻多處重傷死亡。

陳犯案後換掉血衣，將案發地的房屋所有權狀貼在前妻頭上，另在前妻雙手各放五千元紙鈔，再打電話給律師協助向警方報案。法院審理時，陳聲稱案發前長期在身心科看診，患有躁鬱、憂鬱症，應符合減刑規定，但法院發現，醫院未診斷出陳有躁鬱症，精神鑑定也認為，案發時陳男精神狀況未達到減刑條件，不採信說詞。

一、二審認為兩人雖離婚，但前妻在陳無處可住時伸出援手，協助行動不便的他運送生活用品，但陳恐嚇又殺妻，手段凶殘，但考量陳認罪自首，皆判陳15年6月徒刑。

二審宣判時，陳對刑期沒有意見，但訴苦身體狀況差，若沒有扶牆壁則無法走路，並對於殺害前妻感到後悔，懇求法官讓他「至少回家看一下」，否則「家都荒廢了」；最高法院認為原審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

男子陳志祥拿水果刀殺害前妻，再將案發地房屋權狀貼在前妻額頭、左右手各放5千元，最高法院依家暴殺人罪判15年半徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
男子陳志祥拿水果刀殺害前妻，再將案發地房屋權狀貼在前妻額頭、左右手各放5千元，最高法院依家暴殺人罪判15年半徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

自首 恐嚇

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