1票險勝驗票遭逆轉 台東市豐原里長改抽籤決定

台東市豐原里長尤增雲去年選舉以1票險勝，對手施學志提當選無效之訴，台東地方法院驗票後，2人票數相同，須抽籤決定誰當選，因此判尤當選無效，尤增雲表示會上訴。

去年台東市里長選舉結果，施學志獲405票，尤增雲獲406票，台東縣選委會公告尤增雲當選。

施學志向台東地方法院提起當選無效之訴，訴狀指出，因開票當日票數僅差一票，任何一張選票有效或無效之認定，或計票過程、選舉事務相關程序有任何瑕疵，均足以影響選舉結果，因此就開票過程及有效票、無效票或廢票的認定有爭議。

台東地方法院重新驗票結果，施學志維持405票，尤增雲則少了1票變成405票。

台東地方法院表示，依選罷法規定，各選舉區應選出的名額，以候選人得票比較多數者為當選；票數相同時，以抽籤決定之。因此判決台東縣選委會公告尤增雲當選屬無效。

尤增雲接受中央社記者電話訪問強調一定上訴，他說尚未接到法院判決書，有效票和無效票的認定必須由選委會的人員認定才算數。