快訊

淡水外海出現罕見生物！狀似《哈利波特》催狂魔 真實身分揭曉

AI技術快速擴張 科技法專家分析將有這些隱憂

獨／張國煒又有狀況被調查了！民航局若查證屬實 星宇將首次被開罰

1票險勝驗票遭逆轉 台東市豐原里長改抽籤決定

中央社／ 台東縣10日電

台東市豐原里長尤增雲去年選舉以1票險勝，對手施學志提當選無效之訴，台東地方法院驗票後，2人票數相同，須抽籤決定誰當選，因此判尤當選無效，尤增雲表示會上訴。

去年台東市里長選舉結果，施學志獲405票，尤增雲獲406票，台東縣選委會公告尤增雲當選。

施學志向台東地方法院提起當選無效之訴，訴狀指出，因開票當日票數僅差一票，任何一張選票有效或無效之認定，或計票過程、選舉事務相關程序有任何瑕疵，均足以影響選舉結果，因此就開票過程及有效票、無效票或廢票的認定有爭議。

台東地方法院重新驗票結果，施學志維持405票，尤增雲則少了1票變成405票。

台東地方法院表示，依選罷法規定，各選舉區應選出的名額，以候選人得票比較多數者為當選；票數相同時，以抽籤決定之。因此判決台東縣選委會公告尤增雲當選屬無效。

尤增雲接受中央社記者電話訪問強調一定上訴，他說尚未接到法院判決書，有效票和無效票的認定必須由選委會的人員認定才算數。

台東 選委會

延伸閱讀

九合一大選雲林11人被提當選無效 4人判當選無效

澎湖望安鄉代選舉同票沒中籤 重新驗票仍落敗

民代當選人涉賄遭判刑 主動辭職與當選無效有何不同？

歡度母親節活絡地方經濟 豐原轉運中心暖市集周末登場

相關新聞

獨／不開巴氏量表竟揍醫師！三總醫師遭譙髒話狂毆 嗆違反醫療法怎樣

又見醫療暴力！三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易今於臉書PO出一段影片，畫面中一名身高約180公分的男性病患家屬，因為要求醫...

他拿水果刀殺前妻還把房屋權狀貼屍體額頭上 判關15年半定讞

男子陳志祥前年與前妻發生口角，憤而拿水果刀殺死對方，還將案發地房屋權狀貼在前妻額頭，並在前妻左右手各放5千元鈔票，陳案發...

大咖音樂人違規迴轉釀車禍 看一看僅留聯絡方式就走了

曾入圍金曲最佳作詞人獎的知名黃姓音樂製作人，去年2月20日下午在鼓山區違規迴轉和騎士發生車禍，事後卻僅留下電話就先離開，...

4遊客旅遊平安險當賺錢工具 飛澳門詐保入境時間露餡

高雄曾姓、吳姓等4名遊客4年前到澳門旅遊，卻假稱在風景區摔倒受傷，請澳門當地的盧姓中醫師開立診斷書，回台後再向保險公司申...

台南佛堂縱火奪七命逃死 台南分院：並非無矯正的可能

曾文彥3年前在台南市玉井區真理佛堂潑汽油縱火，釀7死2傷慘劇，一審判處死刑，二審改判無期徒刑，最高法院撤銷發回，台南高分...

1票險勝驗票遭逆轉 台東市豐原里長改抽籤決定

台東市豐原里長尤增雲去年選舉以1票險勝，對手施學志提當選無效之訴，台東地方法院驗票後，2人票數相同，須抽籤決定誰當選，因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦