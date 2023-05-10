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「愛台檢座」雄檢襄閱徐弘儒下月轉任律師「時間留給家人」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地檢署現任襄閱主任檢察官徐弘儒，日前遞出辭呈計畫轉任當律師，辭呈已獲法務部同意，預計6月初離職，消息傳出後，震驚司法界，徐今受訪時強調是生涯規畫，律師工作較為彈性，在這時間點選擇離開檢察官戰場，是希望有更多時間陪伴家人，不要錯過孩子的成長。

徐弘儒畢業於政大法律系，司法官訓練所43期結業，曾任桃園、屏東、高雄地檢署檢察官，偵辦過不少矚目案件。

擔任台東地檢署主任檢察官時，曾處理台東大學學生遭挾持案，成功解救人質而受重用，調任橋檢後，被拔擢為發言人，之後再被時任雄檢檢察長的莊榮松找來雄檢當襄閱主任檢察官，成為司法官同期首派，是檢察體系的重點栽培對象，被視為檢察界明日之星。

徐今年主任檢察官任期屆滿，按往例，曾任大地檢襄閱篤定保證升上二審，但他選擇在任期屆滿前「急流勇退」，辭職轉任律師，告別快19年的檢察官一職，今受訪時語帶不捨。

徐弘儒說，上二審後可能需要調任外縣市，但兩個小孩還在就讀小學，他想多花點時間陪伴家人，在孩子需要的時候陪在身旁，轉任律師他已經思考很久，「畢竟檢察官這位置留給他太多回憶」。

徐弘儒在雄檢擔任發言人3年，襄閱工作量大，除了上班時間外，周六、日也會犧牲家庭時間，到地檢署「加班」批卷，碰到「阿羅哈客運國道重大傷亡車禍案」（橋檢）、「城中城大火46死案」。

徐弘儒與轄區的軍、警、調體系互動良好，受到不少基層辦案人員好評，當有矚目案件上火線接受訪問，對於發言內容也能精準判斷，深獲雄檢近來兩任檢察長莊榮松、洪信旭的信任。

同事對徐弘儒評價是工作盡心、處事圓融，性格海派，熟稔檢察人事制度，參與各項職務調動升，也因為對檢察界各項人事物知之甚深，曾兩度高票當選檢審委員，在檢察界人氣不小。

近年國安案件增多，徐主導偵辦多起運油資助北韓案件，另有「國軍上校投共簽署投降承諾書」、「前立委及海軍少將引介48退將赴中促統」、「台商成共諜收吸我方情報員失風」等重大危害國家安全事件，強力偵辦，有些辦案人員還會給徐冠上「愛台檢座」的稱號。

徐日前遞出辭呈，法務部近期核定，預計6月初卸下法袍，轉任另一個人生戰場，將到他老長官何俊英與同學翁偉倫成立的律師事務所服務。準備將更多時間留給家人，他也以「只有放下，才能留下」，為自己的決定寫下最完美的註解。

被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，告別19年的檢察官生涯，下月將轉任律師。記者張議晨／攝影
被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，告別19年的檢察官生涯，下月將轉任律師。記者張議晨／攝影
被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，告別19年的檢察官生涯，下月將轉任律師。記者張議晨／攝影
被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，告別19年的檢察官生涯，下月將轉任律師。記者張議晨／攝影
被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，告別19年的檢察官生涯，下月將轉任律師。記者張議晨／攝影
被封為「愛台檢座」的雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒，告別19年的檢察官生涯，下月將轉任律師。記者張議晨／攝影

檢察官 律師 司法官

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