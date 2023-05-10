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當了20年檢察官 高雄地檢署襄閱徐弘儒請辭 法務部准了
雲林地檢署前主任檢察官兼發言人吳文城上月轉任律師之後，高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒也以生涯規畫為由，向法務部遞出辭呈甫獲准，將於下月轉任律師，接連有2個地檢署發言人請辭，近年來少見。
徐弘儒是政大法律系畢業，從事檢察官工作近20年，曾任桃園、屏東、高雄地檢署檢察官、是司法官學院同期同學之中，第一個擔任襄閱主任檢察官者，擔任過台東、橋頭、高雄地檢署的發言人。
法務部近年積極研究改革人事制度，不過，檢察官出走潮不停，今年又有24名檢察官申請轉任法官，預計下月放榜，轉職潮實質上造成檢察體系內部人力上壓力，有待深入解決，徐弘儒則因身為一級地檢署發言人，他的請辭受到矚目。
徐弘儒偵辦過不少重大矚目案件，下月起即將變成在野法曹，徐請辭消息傳出直到請辭獲准，始終令圈內人士議論。
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