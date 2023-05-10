NCC裁處中天電視連敗「機關有沒有問題」 曾銘宗斥司法院不敢講

立法院司法及法制委員會今審理司法院預算凍結項目、刑事訴訟法部分條文修正草案，不過立委詢問的問題仍五花八門；立委曾銘宗用隱晦的方式詢問NCC裁處中天電視屢遭行政法院撤銷案，質疑機關「有沒有問題？」但司法院未正面回應，曾質疑「什麼都不敢講」，民眾如何相信司法？

司法院秘書長林輝煌對於修法草案表示，刑法第276條過失致人於死罪、第277條第1項傷害罪、第283條助勢聚眾鬥毆罪的法定刑修正後，已非最重本刑3年以下有期徒刑之罪，為免因過度擴大上訴三審案件範圍，影響第三審的審判效能；又毒品危害防制條例第10條第1項施用第一級毒品罪、第11條第4項持有第二級毒品純質淨重二十公克以上罪，案情相對單純、明確，且上訴維持率極高，法律見解並無重大爭議。為合理分配司法資源及提升審判效能，爰於第376條第1項增列各該罪名，以維持第三審統一法令解釋及適用功能。另於第376條第2項明定發交其他第二審法院的情形，以明確法律適用。

立委曾銘宗詢問行政機關的處分若侵害人民權益，可提訴願、行政訴訟，若政府機關的裁處一再被撤銷，是否常見？數據是17%是提訴訟的人民贏了，他認為機關就要檢討相關法規，行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳也表示我國的數據與其他先進國家來說差不多。

林輝煌表示，我國的數據與日本、德國差不多。曾銘宗再追問若一個機關的處分經常遭撤銷，「正常嗎？」司法院沒正面回應。曾銘宗質疑司法院怕什麼？什麼都不敢講？人民要怎麼相信司法？他要抗議「實在不想問」，對司法無可期待。曾說，NCC處分中天電視台，連續10次被行政法院撤銷，這正不正常？司法院卻不敢講。

曾再詢問法官一天或一個月要結幾個案子？這影響到過勞與品質。林說，普通庭一個月約10至20件，受限總員額法，無法大幅增加法官和輔助能力，希望法官簡化裁判書的製作，有效運用資法資源。曾銘宗又說，司法院該發聲時應該發聲，重要時要發聲，司法才有公信力，不要老說「司法獨立」，他認為通案要表態。