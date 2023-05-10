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打詐累死警察、檢察官卻多獲輕判 王鴻薇：法官都佛心來著？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審理司法院預算凍結項目、刑事訴訟法部分條文修正草案，立法委員王鴻薇針對近來猖獗的詐欺案提出質疑，認為詐騙成本低廉，進了法院多數都遭輕判，如何有遏阻作用？

立委王鴻薇詢問司法院秘書長林輝煌，政府全力打詐，但詐騙成本會不會太低？過去詐騙判罰的刑度都很低，10年平均下來詐騙刑度都在3年以下，判6月以下占43%，檢察官辛辛苦苦起訴，定罪、刑度卻偏低，能否遏阻犯罪？根本「立刻又是一條好漢」，她質疑法官是否都是佛心來著？

王鴻薇說，絕大多數的詐騙刑度都很低，但林輝煌則說王鴻薇指的應該是「一般詐欺」，「加重詐欺」的刑度普遍超過1年以上。王鴻薇據此追問「八成都不到3年呀！」她說，2017至2021年詐欺犯罪法院沒收金額僅153億，但去年發生2萬9702件詐欺案，總財損高達69億6159萬元，犯罪成本不低嗎？

王鴻薇說，基層警察、檢察官累死了，司法院竟然雲淡風輕，連相關資料都提不出來。

立法委員王鴻薇質疑法院對詐騙犯的刑度都輕判，如何遏止犯罪？記者王宏舜／攝影
立法委員王鴻薇質疑法院對詐騙犯的刑度都輕判，如何遏止犯罪？記者王宏舜／攝影

司法院 王鴻薇 詐騙

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