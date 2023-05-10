快訊

他天天喝「這種果汁」喝到需洗腎！腎臟病、糖尿病患 吃水果宜忌整理

獨／三總醫師不開巴氏量表遭譙髒話狂毆 家屬嗆「違反醫療法怎樣」

週刊爆「大S流產不只1次」 嫁汪小菲前夕「寶寶沒了」虛弱辦婚禮

台南玉井縱火案釀7死 曾文彥更一審判無期徒刑

中央社／ 台南10日電

台南市玉井真理家族前輩堂遭男子曾文彥縱火造成7人死亡，一審判死，二審改判無期徒刑，最高法院發回更審；台南高分院更一審今天判處無期徒刑，全案可上訴。

台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂2019年12月14日凌晨遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後宣告不治；其餘6人被發現時明顯死亡。35歲陳姓消防員處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂骨折送醫。

台南地檢署2020年2月偵結求處曾文彥死刑，台南地方法院同年12月31日判處死刑；台南高分院去年2月認定曾文彥有反社會人格障礙症，部分死者家屬未堅持判處死刑，改判無期徒刑；最高法院去年8月撤銷二審判決，發回更審。

台南 曾文 死刑

延伸閱讀

台南佛堂縱火奪七命 台南高分院更審仍判無期

獅子會長拿皮帶勒死女友助她「見耶穌」 最終判無期徒刑定讞

新店咖啡商槍擊命案判無期徒刑 張景欽延長羈押

獨／峨眉停車場雙屍案凶手改判無期 死者母詛咒最高法院「必有惡報」

相關新聞

獨／不開巴氏量表竟揍醫師！三總醫師遭譙髒話狂毆 嗆違反醫療法怎樣

又見醫療暴力！三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易今於臉書PO出一段影片，畫面中一名身高約180公分的男性病患家屬，因為要求醫...

蔡英文論文案燒到他！彭文正告倫敦政經學院「這個人」求償1000萬元

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文真偽，他指控倫敦政經學院法務經理Kevin Haynes，勾結蔡英文和論文團隊，提...

台南佛堂縱火奪七命 台南高分院更審仍判無期

曾文彥3年前在台南市玉井區真理佛堂潑汽油縱火，釀7死2傷慘劇，一審判處死刑，二審改判無期徒刑，最高法院撤銷判決，發回台南...

變態父把女兒當砲友還羞辱、 禁交男友 判關12年

一名麵店老闆十年前、女兒讀國小高年級時性侵她，2020年7月間再度亂倫，女兒事後蹺家，學校導師在找到她後關切，得知學生委...

安心旅遊補助 淪不肖業者提款機

雄獅旅行社傳出員工涉假藉舉辦教育訓練，向勞動部詐領補助款；自疫情以來，不時傳出旅遊業者假借各種名義詐領政府補助款，交通部...

濫用「小白機」竊個資 12房仲遭訴

蘇姓、黃姓男子涉非法蒐集大量民眾個資，建立「people」資料庫，招攬房屋仲介人員加入會員定期繳費後，供連結資料庫的掌上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦