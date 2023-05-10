台南玉井縱火案釀7死 曾文彥更一審判無期徒刑

台南市玉井真理家族前輩堂遭男子曾文彥縱火造成7人死亡，一審判死，二審改判無期徒刑，最高法院發回更審；台南高分院更一審今天判處無期徒刑，全案可上訴。

台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂2019年12月14日凌晨遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後宣告不治；其餘6人被發現時明顯死亡。35歲陳姓消防員處理殘火時不慎由2樓摔下，左手臂骨折送醫。

台南地檢署2020年2月偵結求處曾文彥死刑，台南地方法院同年12月31日判處死刑；台南高分院去年2月認定曾文彥有反社會人格障礙症，部分死者家屬未堅持判處死刑，改判無期徒刑；最高法院去年8月撤銷二審判決，發回更審。