台南佛堂縱火奪七命 台南高分院更審仍判無期

曾文彥3年前在台南市玉井區真理佛堂潑汽油縱火，釀7死2傷慘劇，一審判處死刑，二審改判無期徒刑，最高法院撤銷判決，發回台南高分院更審。台南高分院今天上午宣判，上訴駁回，曾文彥仍判無期，可上訴。曾文彥親自出席聽判，但未對判決結果表示意見。

台南高分院更審辯論庭上，法官問對於縱火奪7命是否後悔，曾嫌當庭嗆「不後悔，因為他們得罪我」。他對佛堂負責人張和平之子張鳳書大表不滿，他說，張鳳書賞他兩巴掌，卻說是他言論偏激，「我出去還會再找他」。

法官問他造成7人死亡，有何感想？他回答，「得罪我，他們活該，也許這也是天意」，法官接著問「會後悔嗎？」，他回嗆「不後悔，因為他們得罪我」。他說，他身上沒打火機，是倒了汽油，應該有人丟菸蒂，他不是殺人罪，而是過失致死。

法官問他為何身上有打火機卻沒有香菸，他答稱「有人說身上有打火機，就要有香菸嗎？」，法官問他有沒有與被害人達成和解？他回答「那是我父母的事？」。

他表示，若日後證據充足，殺人罪是成立的，他希望被判死刑，這樣才符合比例原則；他舉鄭捷無差別殺人案為例，他說，鄭捷殺了4個人，被判死刑，「我是7條人命，判無期徒刑不符合比例原則」。

檢警調查，曾文彥在真理佛堂前輩堂居住時與張鳳書有衝突，想再到前輩堂居住遭拒絕，懷恨在心，前年12月13日深夜搭計程車購買兩個5公升塑膠桶注滿汽油，次日凌晨持往前輩堂，將汽油全潑灑在北棟1樓玄關及臨西邊走道附近（即張鳳書居住處），持打火機點燃衛生紙後丟擲縱火，大火造成7人死亡，逃生9人中2人受傷。