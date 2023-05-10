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颱風路樹倒砸車 士檢管理有欠缺國賠9萬多元確定

中央社／ 台北10日電

颱風來襲，陳姓男子停放在士林地檢署旁車輛遭傾倒行道樹壓損，他認為樹木未受妥善管理維護而受害，向士檢訴請國家賠償。士院認定，士檢管理有欠缺，判賠新台幣9萬多元確定。

判決指出，民國108年9月間「米塔」颱風來襲，陳男停放台北市士林區德行東路的車輛遭行道樹傾倒壓損。陳男認為，士檢未盡妥善管理及維護責任，導致樹木受褐根病所害，要求國家賠償12萬7330元。

士林地檢署指出，事故發生於「米塔」颱風侵襲期間，當時風速每秒達38公尺，風力強大，陳男的損失是天災、不可抗力因素所造成；另遭颱風吹倒的行道樹所在位置土地，並非由地檢署管理，應是台北市政府。

一審的士林簡易庭法官勘驗現場照片，發現案發地點除了壓損陳男車輛的行道樹，其它行道樹並沒有傾倒，認為此路段承受颱風的風雨未達不可抗力程度，判決士檢須賠償9萬3351元。

案經士檢提起上訴，二審由士林地方法院合議庭審理。

合議庭函詢台北市府工務局新建工程處，從地籍套繪都市計畫使用分區、北市行道樹路燈資訊，以及法務部函釋文件，認定此種有行道樹的土地為國有地，管理機關為士檢。

合議庭認為，士檢若有加強穩固整體結構，並注意樹木是否有病蟲害，就能避免樹木傾倒，有賠償責任，考量陳男車輛折舊，判決士檢須賠償9萬3351元確定。

行道樹 颱風 北市

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