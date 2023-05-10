變態父把女兒當砲友還羞辱、 禁交男友 判關12年

一名麵店老闆十年前、女兒讀國小高年級時性侵她，2020年7月間再度亂倫，女兒事後蹺家，學校導師在找到她後關切，得知學生委屈，通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心。桃園地方法院依強制性交、利用權勢性交罪判父親12年徒刑。檢察官上訴指父親犯後還羞辱女兒是「公車」，惡劣至極應重判，台灣高等法院仍維持一審判決結果。

被害女學生就讀國小五、六年級時，在住處房間遭父親強行脫去褲子，女兒不斷抗拒，父親仍性侵得逞。事隔多年，2020年7月18日早上，父親又拿女兒洩慾，女兒因懼怕父親，隱忍屈從。

被害人說，國小時遭父親性侵至流血，她不停喊痛，但父親直到射精才結束。她說，若不與父親發生性行為，父親就會變臉、很不高興，還會懷疑她是不是交男朋友。她曾告訴母親遭父親性侵的事，外公、外婆也輾轉得知，父親不知道和他們說了什麼，結果沒人相信她。

麵攤老闆否認犯行，辯稱女兒不服管教，又因交男朋友而遭責罰，因此誣陷他，並指女兒多年來都沒有向任何人求救，她錄音的內容是「為開導女兒而嘴砲」，沒有特殊意義。

學校老師證稱，聽到被害人遭父親性侵時，對方情緒崩潰，她先安撫並依程序通報，也通知女學生外公到校。高院認為，被害人未主動報警，甚至在訴訟期間仍主動表示深愛、重視父親，自攬一切過錯，怎可能因管教嚴厲就憑空杜撰性侵情事？

法院勘驗父女對話錄音，麵攤老闆要女兒當他的情人，女兒問是不是被當「砲友」「是不是只能跟你做？」，父親竟回答「如果我說是呢？」

麵攤老闆解釋，他是和女兒說可以把他當男友，「有性需求可以找我」，高院認為這顯示「父女間必要時得為性行為」，根本悖離倫常。