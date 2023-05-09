竹東幫派強押民眾過戶土地 還率眾打砸民宅、機車

竹東警分局日前破獲一起幫派結夥，強押被害民眾過戶名下持分土地，就連其他土地持分所有人也不放過，還一隻牛剝兩層皮，不僅先低價將土地變賣，還要求被害人包紅包作為中間價差損失，被害人不從，即遭幫派率眾打砸住處，竹東警方循線將涉案多人逮捕，3嫌遭到聲押。

據了解，林姓主嫌是新竹地區某幫派成員，警方指出林嫌在北埔地區是地方頭痛人物，仗著幫派的惡勢力為非作歹，於2020年間，即以債務為由，逼迫被害人出售名下三分之一的土地。

林嫌得逞後，又再逼迫同塊土地的另外2名土地持分持有者，將名下共166坪的土地，以總價58萬元低價變賣，等於每坪不到3500元，賣給一名姜姓買家。

警方指出，事後林嫌食髓知味，又藉口土地低價變賣造成損失，要挾2位被害人包2個大紅包共26.6萬元作為補償，但被害人不從，林嫌遂從去年11月到今年2月間，率幫派旗下小弟前往砸毀被害人住處以及機車共計3次，行徑惡劣造成地區民眾甚大危害。