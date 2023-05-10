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「防豬仔條款」三讀 最重判7年

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導

立法院昨天三讀通過組織犯罪防制條例部分條文修正案，新增意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者。聯合報系資料照
立法院昨天三讀通過組織犯罪防制條例部分條文修正案，新增意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者。聯合報系資料照
新興犯罪型態層出不窮，立法院昨天三讀通過組織犯罪防制條例部分條文修正案，新增意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科兩千萬元以下罰金。

另外，成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織、指揮他人招募、具公務員或經選舉產生的公職人員身分，均加重其刑至二分之一；招募他人加入犯罪組織、資助犯罪組織的沒收規定，明定擴大沒收範圍，徹底剝奪組織犯罪的不法所得。

此條文被稱為「防豬仔條款」。行政院提案說明，近年犯罪組織招攬國人赴柬埔寨杜拜等國從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削、甚至摘除器官等案件頻傳，這些新興組織犯罪模式已和傳統不同，犯罪行為常跨越國界，且被害人數眾多、不法利益甚鉅、查緝不易，提案修法。

三讀條文也加入選舉排黑條款，原本「經判處有期徒刑以上之刑確定者」不得登記為公職候選人，修正為「經有罪判決確定者」不得登記，也就是宣告免刑、緩刑同樣不得登記參選公職。

柬埔寨 杜拜

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