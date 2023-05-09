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九合一大選雲林11人被提當選無效 4人判當選無效

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署針對去年九合一選舉賄選案，對議員、鄉鎮長、代表、村長共11人提出民事當選無效之訴，其中有4人被雲林地方法院宣判當選無效，7人尚在審理；雲林縣民政處指出，4件當選無效之訴中，已有1名麥寮鄉民代表已完成遞補，另水林鄉萬興村長則將於本月27日補選。

雲林地檢署提出當選無效之訴共起訴11人，包括3名鄉鎮長、1名縣議員、2名村長及5名鄉鎮民代表，目前已有水林鄉萬興村長柳瑞吉、麥寮鄉民代表許漢郎兩人當選無效判決確定。大埤鄉民代表王麗華、褒忠鄉民代表張敏雄等4人近日也陸續被判決當選無效，兩人仍可上訴。

雲林地方法院指出，其他被提當選無效之訴的2名鄉長、1名鎮長、第6選區1名議員、東勢和台西各1名鄉民代表和台西鄉1名村長，將於近日加快審理，預定在1個月內完成宣判。

雲林縣政府民政處表示，麥寮鄉民代表許漢郎一審判決當選無效，因許未上訴，判決確定，該已於上月間由同選區落選頭的許智鈞遞補；至於水林鄉萬興村長補選也訂於本月27日選舉，目前已有2人登記參選。對於大埤鄉民代表王麗華和褒忠鄉民代表張敏雄，兩人仍可上訴，民政處也尚未收到法院判決確定通知。

至於縣議員候選人周秀月，未當選卻被縣政府選貼錯當選紅榜風波，周對另一當選人提當選無效之訴，經法院審理後今天駁回。法官認為各候選人間自行統計票數不一致之發生原因有多種，有計算錯誤、訊息來源不準確，但最終票數要以選委會公布為準，縣府接受錯誤訊息才會貼錯榜，更不能以此認定構成選務機關的開票及計票過程有所不實。

對於另一當選人雖在臉書發表的內容，縱然認有損害原告的形象，但選罷法第120條第1項第第2款，對於候選人、有投票權人，以其他非法之方法，妨害他人競選、自由行使投票權，是必須要有強暴、脅迫或相類似的不法方法，單純的臉書PO文並沒有辦法構成，因而駁回原告所提當選無效之訴。

雲林地方法院對檢方所提11件當選無效之訴，已判決四件，其餘七件將於本月底速審宣判。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院對檢方所提11件當選無效之訴，已判決四件，其餘七件將於本月底速審宣判。記者蔡維斌／攝影

當選無效 雲林 議員

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