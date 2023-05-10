雄獅旅行社3員工 涉詐領勞動部補助費

雄獅旅行社三名員工涉嫌用不實資料，向勞動部詐領補助費。記者黃義書／攝影 知名雄獅旅行社三名員工涉嫌利用申請企業人力資源提升計畫，向勞動部詐領補助費，金額初估數萬元；新北地檢署前天指揮新北市刑大前往總公司搜索、查扣證物，拘提周姓主管、劉姓會計與邵姓承辦人到案，檢方複訊後各以十萬元交保，朝加重詐欺、偽造文書、商業會計法偵辦。

檢方調查，二○一九年初雄獅旅行社向勞動部勞動力發展署申請企業人力資源提升計畫，獲九十九萬元補助訓練費用，用於雄獅辦理課程講座。

勞動部事後檢核雄獅提出的核銷證明資料時，發現一名講師名字同時出現在雄獅辦理的課程與其他公司辦理課程中，懷疑涉不法，移請檢方調查。

檢警追查雄獅申請補助的上百堂課程，發現多個課程檢附申請經費資料有異，包括照片重複、日期對不上等，雖然都是小錯誤，但數量不少。檢警懷疑其中多項課程利用人頭學員、重複照片等偽造，涉詐領補助費，八日前往雄獅總公司搜索，帶回涉案人周姓主管、劉姓會計與邵姓承辦人，另通知七名證人到案說明。

據了解，三人不承認犯罪，僅坦承「核銷資料有失誤」，檢方訊後交保，初步清查涉案金額約數萬元，但因資料龐大，目前仍在清查雄獅交給勞動部申請的核銷資料中，有多少涉偽造詐領。

勞動部勞力發展署表示，二○二○年清查時發現雄獅涉提供不實資料申領訓練費用，二○二一年經政風單位主動移送偵查，同年四月，全數追回九十九萬餘元補助款。發展署每年都會針對訓練計畫做清查，該年專案清查僅查出雄獅這個案子。