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安心旅遊補助 淪不肖業者提款機

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北報導

雄獅旅行社傳出員工涉假藉舉辦教育訓練，向勞動部詐領補助款。記者黃義書／攝影
雄獅旅行社傳出員工涉假藉舉辦教育訓練，向勞動部詐領補助款。記者黃義書／攝影
雄獅旅行社傳出員工涉假藉舉辦教育訓練，向勞動部詐領補助款；自疫情以來，不時傳出旅遊業者假借各種名義詐領政府補助款，交通部觀光局二○二○年起為協助國內旅行業者度過疫情寒冬，推出安心旅遊補助，也接連發生不肖業者以假出團或人數、旅費灌水等手法詐領。

以「陸客一條龍」著稱的上櫃公司寶得利國際，董事長張竹煌二○二○年間，涉嫌利用關係企業中華情旅遊集團旗下數家旅行社，以「假出團、真詐領」方式，偽造國內旅遊出團資料及憑證，詐領觀光局安心旅遊補助上百萬元，涉犯詐欺偽造文書等罪，檢方約談後，張以十萬元、張妻廿萬元、中華情旅行社總監潘仰斌十二萬元交保。

潘男另被查出涉嫌以旗下平安旅行社名義，偽造訂房、訂車和旅客導遊名單，向觀光局詐領五個國內旅行團卅三萬餘元安心旅遊補助，他坦承犯案並與觀光局和解，獲檢方緩起訴。

二○二○年，刑事局查獲嘉義市經營旅行社的林姓男子，為規避單家旅行社卅五團的補助上限，涉集結三家人頭旅行社，實際承攬出團超額申請補助達九十三團，得手四二八萬餘元，將林依詐欺及偽造文書等罪嫌移送法辦。

台東縣某王姓民宿業者，去年也因將五組客人訂房資料拆分，分別申請一萬一千元安心旅遊補助，被檢方依詐欺取財罪嫌起訴，法院判處王男拘役四十天，可易科罰金，另支付公庫一萬五千元。

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