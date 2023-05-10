濫用「小白機」竊個資 12房仲遭訴

檢方追查男子蘇熠宸、黃兆城非法經營的「people」資料庫，起訴購買、使用該資料庫的12名房仲。圖／報系資料照（示意圖與報導無關） 蘇姓、黃姓男子涉非法蒐集大量民眾個資，建立「people」資料庫，招攬房屋仲介人員加入會員定期繳費後，供連結資料庫的掌上型電腦「小白機」查詢各項民眾個資，俗稱房仲神器。台北地檢署昨依違反個資法等罪，起訴入會、購買及使用該資料庫的十二名房仲。

蘇、黃二人今年二月被新北地方法院依違反個資法非法利用個人資料罪，各判處徒刑一年四個月及六個月徒刑。檢方查出，該資料庫或小白機內的非法個資多達上億筆，可輕易查知民眾身分證字號、姓名、性別、戶籍地址及土地、房屋所有權人，對民眾個資侵害甚大。

檢方調查，蘇、黃二人經營該資料庫，鎖定亟需上述個資的房仲從業人員，先透過網路核對名片及身分，再以每單項個資十元、五筆套裝個資一三五○至一五○○元不等的價格提供查詢；此外還有會員吃到飽方案，以每月一三五○元、每季三九五○元、半年七八○○元，或年繳一萬三五五○元方式，招攬不肖房仲加入會員營利。

蘇、黃兩人還提供多載體服務，如已加入會員購買方案的房仲，可自費購買直接連結資料庫的小白機，平時在外就可直接透過小白機查詢個資；或是在電腦中安裝程式，以會員帳號、密碼登入，就可連結「people」資料庫進行查詢。

檢方查出，連姓、林姓、謝姓、侯姓、易姓、黃詠、張姓、沈姓、陳姓共十二名房仲曾購買及使用該資料庫，到案後均坦承犯行，依違反個資法違法蒐集、利用個人資料等罪起訴。