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書記官偷拍同事親屬21人裁定羈押禁見 法官：無故竊錄造成社會恐慌

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署林姓書記官涉嫌在3年多內偷拍同事、親屬等被害人，多達82次，還列印彩色照片199張收藏。士檢依妨害性隱私罪嫌起訴，全案提告的被害人共計21人。今天林男移審士林地方法院，法官今晚訊問後裁定羈押禁見。

士林地院今晚指出，依卷內事證，足認林嫌因涉犯「個人資料保護法」、「公務員假借職務上機會無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪」、「無故以錄影攝錄性影像」罪等，嫌疑重大。

法院指出，林嫌與被害人為相識多年的同事或親屬，竟多次無故竊錄，可預期刑責非輕，非無勾串證人之虞，再加上犯罪次數達82次、期間橫跨甚長、被害人數亦多達21人，對被害人造成巨大傷害，「被告所為致使社會大眾恐慌驚懼而嚴重危害社會秩序」，有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。

據悉，林男涉在地檢署政風室旁的盥洗室，架設小型攝影機，並用物品遮著鏡頭，偷拍女性運動前後換衣服、沖澡畫面，此盥洗室均為署內同仁使用空間。又檢方指出，林男涉在同一時間地點，放置2個以上攝影鏡頭，偷拍同一名被害人，且有更多在下班後，在其他無法辨識的地點，偷拍身分無法特定的被害人身體隱私部位，其中包含持手機由下往上偷拍被害人裙底風光。

檢方起訴指出，全案收到檢舉後主動偵辦，搜索查扣林男持有的手機、小型攝影機、硬碟、隨身碟、記憶卡，還發現共199張截圖彩色列印紙本，經查，林男擔任書記官10多年，2013年調任士檢迄今，2020年1月至2023年3月間，涉在「士林地檢署」、「某被害人住處」、「地檢署外的其他公共場所」分別竊錄偷拍21名被害人，合計82次犯行，行徑惡劣，請求法院從重量刑。

士林地檢署林姓書記官涉偷拍，今移審遭法院裁定羈押禁見。圖／本報資料照片
士林地檢署林姓書記官涉偷拍，今移審遭法院裁定羈押禁見。圖／本報資料照片

偷拍

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