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雲林議長沈宗隆涉貪被羈押 是否延押擇期再裁定
雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，今年3月16日被羈押禁見，兩個月羈押期限即將屆滿，雲林地檢署對沈宗隆及同案被押的白手套鍾慶郎兩人聲請延押，雲林地方法院今天下午開庭審理，經約兩個多小時開庭，沈、鍾兩人還押，是否延押將擇期再裁定。
達德公司在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，疑涉以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元，對議長等人賄賂。
全案原本只有達德公司潘姓前執行長被收押，包括議長沈宗隆、白手套鍾慶郎分別被以兩百萬元交保，雲林地檢署提抗告，沈、鍾兩人於今年3月16日被變更裁定羈押禁見。
沈宗隆和鍾慶郎被羈押的兩個月期限即將屆滿，雲林地檢署為鞏固證據力，擴大偵查範圍，加上沈的涉案重大原因尚未消失，認為有延長羈押必要，日前向雲林地方法院聲請對沈、鍾兩人延長羈押，法院今天下午開庭審理。
沈宗隆家屬在律師陪同下也到法院等候，期能與沈見面，但法院採取淨空，致家屬未能見面。沈的律師則以檢方所提有關沈宗隆的涉案理由並不存在，且已無串證之虞，應予停止羈押。整個延押庭開了約兩個多小時，合議庭將兩人還押，決定在羈押期滿之前，再擇期裁定。
雲林地院庭長王子榮指出，法院合議庭今天下午針對檢察官聲請對議長涉嫌貪污治罪條例一案延長羈押進行訊問，並聽完雙方的理由答辯後，將在近日內再行裁定。
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