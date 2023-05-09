雲林議長沈宗隆涉貪被羈押 是否延押擇期再裁定

雲林縣議長沈宗隆涉向達德能源公司收賄案，今年3月16日被羈押禁見，兩個月羈押期限即將屆滿，雲林地檢署對沈宗隆及同案被押的白手套鍾慶郎兩人聲請延押，雲林地方法院今天下午開庭審理，經約兩個多小時開庭，沈、鍾兩人還押，是否延押將擇期再裁定。

達德公司在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員支持，協助達德集團向雲林縣政府取得相關公文，疑涉以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾2600萬元，對議長等人賄賂。

全案原本只有達德公司潘姓前執行長被收押，包括議長沈宗隆、白手套鍾慶郎分別被以兩百萬元交保，雲林地檢署提抗告，沈、鍾兩人於今年3月16日被變更裁定羈押禁見。

沈宗隆和鍾慶郎被羈押的兩個月期限即將屆滿，雲林地檢署為鞏固證據力，擴大偵查範圍，加上沈的涉案重大原因尚未消失，認為有延長羈押必要，日前向雲林地方法院聲請對沈、鍾兩人延長羈押，法院今天下午開庭審理。

沈宗隆家屬在律師陪同下也到法院等候，期能與沈見面，但法院採取淨空，致家屬未能見面。沈的律師則以檢方所提有關沈宗隆的涉案理由並不存在，且已無串證之虞，應予停止羈押。整個延押庭開了約兩個多小時，合議庭將兩人還押，決定在羈押期滿之前，再擇期裁定。