士林分署助領勞退金賸餘款 追回15年欠稅217萬元

一家電子公司積欠稅費217萬多元，遭移送行政執行署士林分署執行，因公司僅存的勞退金賸餘款申請程序繁雜，分署協助公司負責人尋求法律協助，才追回這筆超過15年的欠稅。

士林分署今天發布新聞稿指出，這家電子公司的陳姓負責人，因滯欠民國94年的營利事業所得稅164萬多元及96年營業稅52萬多元，共計新台幣217萬多元，因逾期未繳，經財政部國稅局移送士林分署執行。

士林分署指出，執行官收案後隨即調查公司財產，僅在公司銀行帳戶扣得1000多元，陳男向執行官表示公司沒有存貨、財產可供執行，無法處理公司清算程序與欠稅問題。

士林分署表示，執行官清查公司財產及資金流向，於101年間查出陳男公司有筆勞退金賸餘款約217萬元，便告知陳男可向勞動局申請核准同意領回賸餘款，並由分署執行以清償欠稅。

陳男105年向勞動局申請請領勞退金賸餘款，因陳男沒有法院選任清算人證明而遭駁回；陳男於108年、109年先後向士林地方法院提出清算人就任聲請，均遭法院裁定駁回。

士林分署指出，陳男向執行官求助，決定由國稅局以債權人地位向法院聲請選任陳男為清算人，並於今年4月間獲勞動局核准陳男領回勞退金賸餘款，已於日前全數繳清。