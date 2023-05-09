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南二監母親節懇親 收容人「浪子回頭」展歌喉
「有一天 咱都老 帶某子逗陣 浪子回頭...」台南第二監獄與台灣更生保護會台南分會今舉辦「母愛春暉情」母親節懇親，同時辦理母親節歌唱比賽，收容人藉由歌曲抒發情緒，表達對母親思念與愧疚，還有人唱到一半情緒激動無法續唱。
現場也陳列母親節卡片設計比賽的作品，有立體、雕花等不同創意，獲第一名的是一張簡單的素描卡片，在細膩中透出濃濃的母子親情。活動現場特別準備了康乃馨，讓收容人向至親獻上愛與祝福，一句句阿母對不起、一聲聲母親原諒我，濕了阿母的眼，柔化了在場每個人的心。
收容人小顏(化名)在母親節歌唱比賽以「浪子回頭」奪冠，獻唱練習前他表示，這首歌的口白他不敢念，因為念了口白後，歌會唱不下去。年輕不懂事，進出監獄很多次，早想痛改前非好好做人，這次刑期快要假釋了，會好好表現關完這一趟，早日返鄉孝順家裏的阿爸阿母。
南二監監典獄長李進國表示，所有的教育都源自於家庭，矯正機關的教化也要從家庭著手，很感謝能來監參加面對面懇親的家屬，家人的不放棄，是收容人復歸最大助力。
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