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替鄉代以3百元買票 遭判刑1年半
彰化縣去年五合一選舉，大村鄉呂姓鄉民涉嫌為賴姓鄉代候選人買票，每票300元，楊姓選舉人允諾支持賴，全案被警調查獲，呂男坦承經濟狀況不佳才幫候選人發走路工。彰化地方法院法官判處呂男1年6個月有期徒刑，緩刑4年，罰款3萬元。可上訴。
判決書指出，呂男支持賴姓鄉代候選人，去年11月16日下午拿300元給相識30多年的楊姓鄰居，約定支持賴姓候選人，楊男明知這是賄賂許以投票權，仍收受並允諾投票支持賴。警方11月24日循線查獲這樁賄選案，移送檢調偵辦，楊男轉為證人，坐實呂男賄選。
彰化地院法官認為，賄選為敗壞選風的主要根源，影響國家根基及人民權益至深且鉅，呂男違反法紀從事賄選，尋求證人支持，而向其交付賄賂，所為敗壞選風，妨害選舉的公正性。法官審酌他的職業、收入和家庭狀況，彰化地方法院法官判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，罰款3萬元。
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