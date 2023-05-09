替鄉代以3百元買票 遭判刑1年半

彰化縣去年五合一選舉，大村鄉呂姓鄉民涉嫌為賴姓鄉代候選人買票，每票300元，楊姓選舉人允諾支持賴，全案被警調查獲，呂男坦承經濟狀況不佳才幫候選人發走路工。彰化地方法院法官判處呂男1年6個月有期徒刑，緩刑4年，罰款3萬元。可上訴。

判決書指出，呂男支持賴姓鄉代候選人，去年11月16日下午拿300元給相識30多年的楊姓鄰居，約定支持賴姓候選人，楊男明知這是賄賂許以投票權，仍收受並允諾投票支持賴。警方11月24日循線查獲這樁賄選案，移送檢調偵辦，楊男轉為證人，坐實呂男賄選。