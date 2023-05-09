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濫用房仲神器「小白機」 12房仲違反個資法遭訴
男子蘇熠宸、黃兆城非法蒐集大量民眾個資，建立「people」資料庫，鎖定房屋仲介人員加入會員定期繳費後，便可以連結資料庫的掌上型電腦「小白機」查詢各項民眾個資，被稱為房眾神器。台北地檢署今依違反個資法等罪，起訴入會、購買及使用該資料庫的12名房仲。
建置「people」資料庫的蘇、黃2人，今年2月已由新北地院依違反個資法非法利用個人資料罪，各判處徒刑1年4個月及6個月徒刑。檢方查出，利用該資料庫或小白機，可輕易查知民眾身分證字號、姓名、性別、戶籍地址及土地、房屋所有權人，對民眾個資侵害甚大。
檢方調查，蘇、黃2人經營該資料庫，鎖定亟需上述個資的房仲從業人員，先透過網路核對名片及身分，便可以每單項個資10元，5筆套裝個資1350至1500不等的價格提供查詢；此外還有會員吃到飽方案，以每月1350元、每季3950元、半年7800元、年繳13550方式，招攬不肖房仲加入會員營利。
同時，蘇、黃兩人還提供多載體服務，例如已加入會員購買方案的房仲，可自費購買直接連結資料庫的小白機，平時在外就可直接透過小白機查詢個資；或是在電腦中安裝程式，只要以會員帳號、密碼登入，就可連結「people」資料庫進行查詢。
檢方查出，連姓、林姓、謝姓、侯姓、易姓、黃詠、張姓、沈姓、陳姓共12名房仲曾向蘇、黃2人購買及使用該資料庫，12人到案後均坦承犯行，檢方於是依違反個資法違法蒐集、利用個人資料等罪將他們起訴。
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