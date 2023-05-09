澎湖議長劉陳昭玲涉貪案 地院裁定延押2個月

澎湖縣議會議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美等人涉貪污遭羈押，澎湖地方法院今天裁定自14日起延押2個月，並禁止接見、通訊及受授物件。（本報資料照片）

澎湖縣議會議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美等人涉貪污遭羈押，澎湖地方法院今天裁定自14日起延押2個月，並禁止接見、通訊及受授物件。

澎湖地院今天下午宣佈劉陳昭玲、陳淑美2人，自民國112年5月14日起延長羈押2個月，將至7月14日止。

劉陳昭玲與陳淑美2人被控貪污案，今年3月14日被檢方聲請羈押禁見獲准，由於將屆滿2個月，澎湖地檢依法提附具體理由，向澎湖地院聲請延長羈押。

澎湖地方法院昨天自看守所提解劉陳等人應訊，劉、陳等2人所委任律師均到庭爭取具保停止羈押，蒞庭檢察官提出涉案新卷證，堅持請法院延押禁見。澎湖地檢署在證指出，被告劉陳昭玲3人均涉貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪嫌；劉陳昭玲另涉同法第6條第1項第4款主管事務圖利罪嫌。依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款規定聲請羈押及禁止接見通信。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，在地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會6屆議長，創下地方自治史紀錄。