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聽障男遇騙婚詐騙辦信貸50萬 北投警銀行員「筆談」阻詐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

聽力障礙謝男，今年2月在臉書認識網友「小羚」，加line聊天約定結婚，日前謝男到台北富邦北投分行，要辦理信貸50萬元，還打算轉往海外，行員發現異狀懷疑被詐騙通報警方。北投光明派出所到場後「筆談」溝通，謝男才自知遇到假結婚詐騙，取消貸款和匯款念頭。

警方指出，謝男因聽力障礙在網路交友，遇到感情詐騙，自稱陸籍女友小羚，數個月間與謝男聊天約好要結婚，甚至指示謝男透過虛擬貨幣交易平台會給他數筆款項，這次甚至要求謝男到銀行辦信用貸款50萬元，還稱是結婚基金。

銀行蕭姓經理接待謝男，兩人以紙筆相談，謝男自稱這是與陸籍女友籌備的結婚基金，蕭經理關懷提問，驚覺兩人未曾見面或互通姓名，立即報警，轄區光明派出所派遣警員謝政融、簡秀穎到場。

光明所指出，員警與謝男「筆談」，謝男稱，網路認識的大陸籍女友小羚，在他辦理50萬元信貸後，提供指定帳戶收款，完成後就會搭機來台完成婚禮。員警筆談問是否知道小羚的個資、背景？謝男則不太清楚。

警方在銀行耐心寫下這是「類徵婚詐財」不斷勸告，如果辦理信貸後將50萬元匯至海外，恐無法收回。謝男才驚醒自知遭騙，取消貸款及匯款念頭，也感謝警方及行員的熱心協助。

北投分局呼籲，民眾使用手機中各類社交APP時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，未曾親自見面卻於初識之際，即以親暱用語相稱或直接約定徵婚，後續不斷藉故要求借貸、代繳包裹費用等，皆為拐騙詐財手，應速撥打110報案或165專線查證，亦可下載警政APP查詢最新反詐新知。

北投警分局光明派出所警員謝政融、簡秀穎到場，與行員耐心與謝男「筆談」，成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局光明派出所警員謝政融、簡秀穎到場，與行員耐心與謝男「筆談」，成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
警方與台北富邦北投分行員耐心與謝男「筆談」，成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
警方與台北富邦北投分行員耐心與謝男「筆談」，成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
警方與行員耐心與謝男「筆談」，成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
警方與行員耐心與謝男「筆談」，成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝

假結婚 詐騙 女友

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