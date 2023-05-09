緬甸移工變僑生！桃警外事課18年前弊案 更五審2警判有罪

桃園縣警察局（改制前）外事課18年前傳出弊案，警員林俊玄、楊豐輔、王異寶等人被控接受移工仲介業者行賄、喝花酒和赴泰國旅遊，掩護業者以緬甸僑生名義引進移工、辦理居留證，桃園地檢署2005年搜索偵辦。案件纏訟，台灣高等法院更五審今依犯主管事務圖利罪判楊、林各2年11月、2年8月徒刑，褫奪公權2年，王無罪。

桃園地檢署調查，台飛外勞仲介公司周姓負責人（犯使公務員登載不實犯行部分遭判1年2月定讞，後死亡）從2002年起，假借緬甸僑生的名義申請移工來台，為了打通關節，涉向時任縣警黃姓外事課長（無罪確定）和楊豐輔等警員行賄，招待他們喝花酒、分批赴泰國旅遊，外事課官警則發出假冒學生者的外僑居留證，讓外勞以僑生身分入境，取得居留證打工。

高院更五審調查，楊豐輔當時負責受理外僑居留證展延申請程序中的開立收據業務，明知周姓業者所代理的23名僑生未就學、或已休學、退學，不符合延期居留規定，且周代辦可獲的非法高額報酬，卻圖利周，利用加班時間，假借職務上機會，利用同事電腦並冒用帳號輸入23人的不實資料，再開收據給周，讓僑生得以延期居留。

而周姓業者因經常出入外事課，也曾參加林俊玄的婚禮、使用林的股票帳戶交易，林也曾在周涉及偽造文書的案件偵查中，洩漏外僑個資給周，情誼緊密。林知道周代辦11名僑生的延期居留不符規定，卻連續盜用同事帳號、密碼登入居留外僑動態管理系統，將「不得換發」居留證更改為「換發」，讓11人得以留在台灣。