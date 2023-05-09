陳詩園雅典奧運射下箭銀牌 捲國體大採購弊案判無罪
曾在雅典奧運團體射箭奪得銀牌的國立體育大學射箭隊總教練陳詩園，被控2018年間辦理射箭器材採購案時洩漏標案相關資訊，驗收時還包庇矇混，前年與同隊藍姓教練、張簡姓業者共3人被桃園地檢署起訴洩密和詐欺等罪，但桃園地院調查認為全案證據不足，最後判3人無罪。可上訴。
今年42歲的陳詩園過去曾多次代表國家征戰，曾奪2002年釜山亞運團體銀牌、2003年美國射箭邀請賽個人冠軍、2004年雅典奧運團體銀牌和2006年杜哈亞運團體銀牌，成績斐然，後來雖因採購案官司纏身，但校方力挺，未影響執教。
檢方調查，體育署2018年補助國體大射箭隊100萬元辦理射箭器材及耗材採購案，採購案採公開招標，並以最低標決標。然而，陳詩園卻指示藍姓教練在公開招標之前，將器材與耗材估價單傳給桃園某體育用品社張簡姓負責人，後來自己也將訓練器材經費表和射箭隊發展特色經費等資訊檔案傳給對方，並透露器材材質需求，因此認定涉嫌洩密。
後來，張簡姓業者以85萬元得標，驗收時，有部分器材進口延遲，無法點交，但陳詩園與藍姓女教練讓他以庫存舊品和不合規格的器材矇混通過，避免1萬3千元的違約金，此部分則涉嫌詐欺。
審理時，陳詩園3人均矢口否認。陳辯稱傳送相關檔案只是詢價的過程，而且是學校事務組要求才會這樣做，採購案的驗收也沒有讓業者拿舊品充數矇混，一切作為是希望在預算內買到更多設備供學生們使用；張簡姓業者也強調沒有拿舊品替代新品，也不會為了1萬3千元利益鋌而走險；藍姓教練則稱自己是依指示辦事，沒有參與驗收。
法院調查，藍姓教練辦理採購案前曾傳訊給張簡姓業者稱「要麻煩你幫我開立以下這兩項需要的器材及耗材的估價單」，張簡姓業者雖有私訊與陳詩園聯絡，但事後未積極處理，反而還需藍姓教練催問估價結果。
法院認為，陳、藍2人雖然在招標前將相關資料傳給張簡姓業者，但依對話紀錄可合理懷疑傳送估價檔案是為了詢價，不具主觀犯意，縱使陳、藍辦理採購過程不嚴謹或便宜行事，也僅屬行政不法，不構成刑事犯罪。另外，全案無證據證明業者用舊品替代新品，校方也說「器材符合規格及數量等驗收規範」，因此宣判無罪。
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