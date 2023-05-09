快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

替代役服勤見女子如廁尾隨伸手偷拍遭判刑

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東1名楊姓男子在去年服兵役期間，為貪圖個人私慾，竟趁賴姓女子上廁所時，尾隨其後以手機偷錄賴女如廁，過程中女子察覺有異大聲呼救，楊男見狀逃離現場，被檢警循線搜集事證依法起訴，屏東地方法院依妨害秘密罪，判他2月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢方指出，楊男於去年8月服替代役期間，在服勤社福機構內見賴女進入女廁如廁時，尾隨並以手機開啟錄影功能，伸入廁所下方門縫側錄賴女如廁，被她當場發現並大聲驚呼，楊男見狀立即逃逸，案經賴女報案，依法將他起訴。

法官認為，楊男為滿足私慾，竟趁被害人未注意，竊錄她的身體隱私部位，造成賴女心理承受壓力及創傷，且尚未與對方和解並獲得原諒，沒有適度彌補賴女所受損害，再考量楊男行為時為軍人身分等綜合事證，依妨害秘密罪，判他2月徒刑，得易科罰金，可上訴。

屏東1名替代役服勤期間見女子如廁，尾隨伸手偷拍遭判刑。圖／本報資料照
屏東1名替代役服勤期間見女子如廁，尾隨伸手偷拍遭判刑。圖／本報資料照

兵役

延伸閱讀

書記官涉偷拍 3年偷拍82次 被害人多達21人 士檢起訴求重刑

又見「色」影師！時薪2500元徵性感模特 頂加套房偷拍換衣

屏東愛文芒果今年因缺雨小顆偏多 郵局啟動大型收寄場

派出所大增警力卻不足 竹縣基層警怨聲連連

相關新聞

雄獅旅遊涉詐領訓練補助 勞動部：全數追回99萬補助款

針對「雄獅旅行社」詐領訓練補助案，勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署表示，2020年專案清查時發現雄獅涉以提供不實資料向北...

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上男童父母遲延給付保母費，輪番將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡...

撞死行人基隆首宗國民法官案 檢依酒駕致死、肇逃起訴

高姓男子今年1月在基隆市中正路涉嫌酒後駕車撞死行人，肇事後未下車查也沒有停留即駕車逃逸，基隆地檢署今天依公共危險罪嫌酒後...

人妻偷吃男同事 一句「我的身體你在使用」成判賠鐵證

台中張姓人妻偷吃黃姓同事，事後老公偶然發現她手機有鹹濕露骨對話，2人互傳「我愛你」、「奶油抹你身上我舔乾淨」等，對妻子、...

夫拿帳戶從事詐欺還家暴 女子申請離婚法院裁准

屏東男子阿強（化名）4年前與女子小芬（化名）結婚，他不時對小芬口出惡言、拳腳相向施行家庭暴力，造成對方身體多處挫傷，遭小...

陳致中將報到入監服刑 高雄警增警力防備

高雄市議員陳致中將在5月11日入監服刑，警方擔心可能有支持者要送行，正規畫增加警力戒備。不過，高雄警方表示，到今天上午，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦