替代役服勤見女子如廁尾隨伸手偷拍遭判刑

屏東1名楊姓男子在去年服兵役期間，為貪圖個人私慾，竟趁賴姓女子上廁所時，尾隨其後以手機偷錄賴女如廁，過程中女子察覺有異大聲呼救，楊男見狀逃離現場，被檢警循線搜集事證依法起訴，屏東地方法院依妨害秘密罪，判他2月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢方指出，楊男於去年8月服替代役期間，在服勤社福機構內見賴女進入女廁如廁時，尾隨並以手機開啟錄影功能，伸入廁所下方門縫側錄賴女如廁，被她當場發現並大聲驚呼，楊男見狀立即逃逸，案經賴女報案，依法將他起訴。