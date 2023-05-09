替代役服勤見女子如廁尾隨伸手偷拍遭判刑
屏東1名楊姓男子在去年服兵役期間，為貪圖個人私慾，竟趁賴姓女子上廁所時，尾隨其後以手機偷錄賴女如廁，過程中女子察覺有異大聲呼救，楊男見狀逃離現場，被檢警循線搜集事證依法起訴，屏東地方法院依妨害秘密罪，判他2月徒刑，得易科罰金，可上訴。
檢方指出，楊男於去年8月服替代役期間，在服勤社福機構內見賴女進入女廁如廁時，尾隨並以手機開啟錄影功能，伸入廁所下方門縫側錄賴女如廁，被她當場發現並大聲驚呼，楊男見狀立即逃逸，案經賴女報案，依法將他起訴。
法官認為，楊男為滿足私慾，竟趁被害人未注意，竊錄她的身體隱私部位，造成賴女心理承受壓力及創傷，且尚未與對方和解並獲得原諒，沒有適度彌補賴女所受損害，再考量楊男行為時為軍人身分等綜合事證，依妨害秘密罪，判他2月徒刑，得易科罰金，可上訴。
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