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撞死行人基隆首宗國民法官案 檢依酒駕致死、肇逃起訴

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

高姓男子今年1月在基隆市中正路涉嫌酒後駕車撞死行人，肇事後未下車查也沒有停留即駕車逃逸，基隆地檢署今天依公共危險罪嫌酒後駕車致人於死、肇事逃逸起訴。該案被列為基隆首宗國民法官法案，在押被告隨案移送法院。

起訴書指出，高男（22歲）1月11日晚間11點，在中船路一家牛肉麵店與許姓友人用完餐後，駕駛其父親的車前往北寧路潮境公園，並在公園內喝了2瓶啤酒後，12日凌晨2點駕車至劉姓友人租屋處，與劉、黃姓友人從凌晨2點半一直喝到5點15分。

起訴書說，高男凌晨5點39分離開租屋處涉嫌酒後駕車，在1分鐘之後，5點40分在中正路656巷口撞上行走在馬路邊的陳姓男子及停在路旁一輛小貨車。

高男的車速相當快，陳男遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，因頭部外傷和頸椎、胸椎骨折，當場死亡。

起訴訴指出，高男也有受傷，未下車查也沒有停留駕車逃逸。警方調閱監視器追查，高男把車開到2公里多外的碧砂漁港停車場停放，警方找到車，但高男不知下落。

員警查出涉案車輛登記在高父名下，前往高家找人時，高父還在睡覺。高父說，車子是上大夜班的兒子在使用，不知道發生車禍，也不知道兒子去向。

警方12日下午4點44分查獲高男，當時已距肇事逾11小時，仍測得吐氣酒精濃度每公升0.06毫克。

此案由基隆地檢署檢察官李怡蒨指揮偵辦，主任檢察官陳怡龍表示，本案屬於故意犯罪因而發生死亡結果之案件，依國民法官法第5條規定應行國民參與審判，案件移審後將由基隆地方法院依國民法官法相關程序進行審理。

陳怡龍說，檢察官已配合新制作好準備，將依法為證據開示及積極參與審判，務必使國民法官理解全案後裁判，期能增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆首宗國民法官法案，檢依酒駕致死、肇逃起訴酒駕男。記者游明煌／翻攝
基隆首宗國民法官法案，檢依酒駕致死、肇逃起訴酒駕男。記者游明煌／翻攝
基隆首宗國民法官法案，檢依酒駕致死、肇逃起訴酒駕男。記者游明煌／翻攝
基隆首宗國民法官法案，檢依酒駕致死、肇逃起訴酒駕男。記者游明煌／翻攝
基隆首宗國民法官法案，檢依酒駕致死、肇逃起訴酒駕男。記者游明煌／翻攝
基隆首宗國民法官法案，檢依酒駕致死、肇逃起訴酒駕男。記者游明煌／翻攝

國民法官 基隆 酒駕

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