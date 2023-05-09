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陳致中將報到入監服刑 高雄警增警力防備
高雄市議員陳致中將在5月11日入監服刑，警方擔心可能有支持者要送行，正規畫增加警力戒備。高雄警方表示，到今天上午，尚未接獲相關集會遊行申請案。
陳致中11日下午3點30分要到高雄地檢署報到，再送往燕巢高雄第二監獄服刑。高雄市警局正密切注意，了解是否有支持人為陳致中發動入監送行行動。警方表示，至今天中午，還未接獲相關集會遊行申請。
由於陳致中要先到雄檢報到，轄區新興警分局正規畫警力，並已向市警局申請支援20名警力，配合新興警分局警力，在陳致中赴雄檢報到時，動員維持秩序。
高雄市警局保安科表示，高雄地檢署前的集會遊行，若有人申請集會遊行，經轄區警方核准仍可合法集會遊行，不過，到今天中午，還沒人提出集會遊行的申請。
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