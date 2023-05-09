書記官涉偷拍！3年偷拍82次 被害人多達21人 士檢起訴求重刑

士林地檢署林姓書記官遭檢舉偷拍同事，日前搜索查扣影像，及199張截圖彩色照片。士檢經1個多月偵查，發現林男涉長達3年多，在地檢署、非地檢署的其他公共場所，偷拍21名被害人，合計82次。昨天依妨害性隱私等罪嫌起訴，請求從重量行，今天林男移審士林地方法院。

檢方指出，林男為三等書記官，2013年調任士檢迄今，任職書記官10多年，他從2020年1月至2023年3月間，涉在「士林地檢署」、「某被害人住處」、「地檢署外的其他公共場所」分別竊錄偷拍21名被害人，合計82次犯行，行徑惡劣。

全案因被害人檢舉，懷疑林男行徑詭異奇怪，疑似在偷拍，檢方主動分案偵辦、搜索，查扣林男持有的手機及小型攝影機，及檢方查扣林男硬碟、隨身碟、記憶卡，還有收存的截圖彩色列印紙本，共199張。

據悉，林男涉在地檢署政風室旁的盥洗室，架設小型攝影機，並用物品遮著鏡頭，偷拍女性運動前後換衣服、沖澡畫面，此盥洗室均為署內同仁使用空間。又檢方指出，林男涉在同一時間地點，放置2個以上攝影鏡頭，偷拍同一名被害人，且有更多在下班後，在其他無法辨識的地點，偷拍身分無法特定的被害人身體隱私部位，其中包含持手機由下往上偷拍被害人裙底風光。

士林地檢署日前爆出保全在廁所偷拍，這是又發現自己人偷拍同事，引發關注，由婦幼保護專組主任陳貞卉偵辦此案，經1個多月逐一勘驗釐清後，查明林男犯行，認定林男涉犯竊錄被害人他人非公開之活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等罪嫌，依法起訴。

檢方痛批，林男任職公務機關，本應知法守法，卻漠視他人隱私，被害人不限身分、時間不拘，利用眾多被害人對他的信任，在毫無防備下竊錄最私密活動及身體影私部位，有嚴重侵害隱私權，惡性重大，請求法院從重量刑，予以嚴懲，還被害人公告。書記官偷拍案昨日下午起訴，今天人犯移審士林地方法院。