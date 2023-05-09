快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

書記官涉偷拍！3年偷拍82次 被害人多達21人 士檢起訴求重刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署林姓書記官遭檢舉偷拍同事，日前搜索查扣影像，及199張截圖彩色照片。士檢經1個多月偵查，發現林男涉長達3年多，在地檢署、非地檢署的其他公共場所，偷拍21名被害人，合計82次。昨天依妨害性隱私等罪嫌起訴，請求從重量行，今天林男移審士林地方法院。

檢方指出，林男為三等書記官，2013年調任士檢迄今，任職書記官10多年，他從2020年1月至2023年3月間，涉在「士林地檢署」、「某被害人住處」、「地檢署外的其他公共場所」分別竊錄偷拍21名被害人，合計82次犯行，行徑惡劣。

全案因被害人檢舉，懷疑林男行徑詭異奇怪，疑似在偷拍，檢方主動分案偵辦、搜索，查扣林男持有的手機及小型攝影機，及檢方查扣林男硬碟、隨身碟、記憶卡，還有收存的截圖彩色列印紙本，共199張。

據悉，林男涉在地檢署政風室旁的盥洗室，架設小型攝影機，並用物品遮著鏡頭，偷拍女性運動前後換衣服、沖澡畫面，此盥洗室均為署內同仁使用空間。又檢方指出，林男涉在同一時間地點，放置2個以上攝影鏡頭，偷拍同一名被害人，且有更多在下班後，在其他無法辨識的地點，偷拍身分無法特定的被害人身體隱私部位，其中包含持手機由下往上偷拍被害人裙底風光。

士林地檢署日前爆出保全在廁所偷拍，這是又發現自己人偷拍同事，引發關注，由婦幼保護專組主任陳貞卉偵辦此案，經1個多月逐一勘驗釐清後，查明林男犯行，認定林男涉犯竊錄被害人他人非公開之活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等罪嫌，依法起訴。

檢方痛批，林男任職公務機關，本應知法守法，卻漠視他人隱私，被害人不限身分、時間不拘，利用眾多被害人對他的信任，在毫無防備下竊錄最私密活動及身體影私部位，有嚴重侵害隱私權，惡性重大，請求法院從重量刑，予以嚴懲，還被害人公告。書記官偷拍案昨日下午起訴，今天人犯移審士林地方法院。

偷拍

延伸閱讀

又見「色」影師！時薪2500元徵性感模特 頂加套房偷拍換衣

趁女客趴床上 男按摩師拿手機對準臀部錄影

禁止掀裙子！ 日本立法擴大遏止性犯罪

想看女生尿尿 高雄變態男穿女裝潛入女廁偷拍 遭判3月刑

相關新聞

雄獅旅遊涉詐領訓練補助 勞動部：全數追回99萬補助款

針對「雄獅旅行社」詐領訓練補助案，勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署表示，2020年專案清查時發現雄獅涉以提供不實資料向北...

非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上男童父母遲延給付保母費，輪番將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡...

撞死行人基隆首宗國民法官案 檢依酒駕致死、肇逃起訴

高姓男子今年1月在基隆市中正路涉嫌酒後駕車撞死行人，肇事後未下車查也沒有停留即駕車逃逸，基隆地檢署今天依公共危險罪嫌酒後...

人妻偷吃男同事 一句「我的身體你在使用」成判賠鐵證

台中張姓人妻偷吃黃姓同事，事後老公偶然發現她手機有鹹濕露骨對話，2人互傳「我愛你」、「奶油抹你身上我舔乾淨」等，對妻子、...

替代役服勤見女子如廁尾隨伸手偷拍遭判刑

屏東1名楊姓男子在去年服兵役期間，為貪圖個人私慾，竟趁賴姓女子上廁所時，尾隨其後以手機偷錄賴女如廁，過程中女子察覺有異大...

夫拿帳戶從事詐欺還家暴 女子申請離婚法院裁准

屏東男子阿強（化名）4年前與女子小芬（化名）結婚，他不時對小芬口出惡言、拳腳相向施行家庭暴力，造成對方身體多處挫傷，遭小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦