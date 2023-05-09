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雄獅旅遊涉詐領訓練補助 勞動部：全數追回99萬補助款

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

北分署副署長李燕玲說，發展署每年都會針對訓練計畫做清查，目前2020年專案只有清查出雄獅這個案子。針對「雄獅旅行社」詐領訓練補助案，勞動部勞力發展署北基宜花金馬分署表示，2020年專案清查時發現雄獅涉以提供不實資料向北分署申領訓練費用情事，2021年經北分署政風室主動移送檢調機關偵查，且於同年4月全數追回99萬餘元補助款。

北分署說明，雄獅旅遊於2019年申請「企業人力資源提升計畫」訓練補助，北分署於2020年專案清查時發現雄獅旅遊有重大違失情節，非單純文書作業疏失，恐涉違造文書及詐欺取財等犯罪事實，因此在2021年4月6日主動移送檢調偵辦，並於同年4月28日全數追回訓練補助費。

勞動力發展署北分署署長謝宜容表示，「企業人力資源提升計畫」是勞動部重要的訓練措施之一，再次呼籲企業應秉持誠信確實辦訓。針對本案，北分署後續也將持續且配合檢調單位調查，對於不法業者毋枉毋縱，此外，針對補助企業辦理的訓練計畫，將依計畫規定持續加強查核。

「雄獅旅行社」涉嫌詐領勞動部訓練補助。圖/雄獅提供 本報資料照片
「雄獅旅行社」涉嫌詐領勞動部訓練補助。圖/雄獅提供 本報資料照片

勞動部 旅行社 雄獅

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