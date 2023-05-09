高雄父子闖壽山軍管區還拍照分享 老爸被憲兵隊移送
高雄李姓男子帶未成年的兒子爬壽山「少女峰」，結果闖入軍事管制區，還將登山照片大方貼到「高雄登山社」社團分享，高雄憲兵隊看到臉書後，將李男依要塞堡壘地帶法送辦，檢方認為他是無心闖入，處分緩起訴，但要向公庫支付1萬元及參加2場法治教育。
檢方調查，2020年某日間，51歲李姓男子帶著兒子去爬壽山，闖入被列為要塞堡壘管制區的「少女峰」，父子倆完成探險後，還在山頂開心拍照留念，回家後還不藏私，將照片分享到臉書社團「高雄登山社」。
高雄憲兵隊定時會在網路巡邏，看到李姓父子闖入壽山軍事管制區後，依觸犯要塞堡壘地帶法，通知李男到案說明，李男坦承當時確實帶著兒子爬入少女峰，訊後被依法送辦。
檢察官認為，壽山是高雄山友經常造訪的爬山處所，但部分地區被公告為要塞堡壘管制區，雖然沿線都有張貼提醒告示，但仍無法排除山友因爬山疲累或從沒有張貼公告的路徑上山。
由於沒有證據證明李姓男子是故意擅闖軍事管制區，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，認為他是無心闖入，偵結處分李男緩起訴，但要求他須向公庫支付1萬元及參加2場法治教育。
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