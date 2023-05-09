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已婚商人不滿小三斷情 討百萬分手費二度開車衝撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓男子販售農產品，與黃姓女子有多年婚外情關係，黃女近年欲回歸家庭，與陳分手，但陳要求黃女給付120萬元分手費，黃女拒絕，陳男心生不滿，去年4月間二度開車衝撞黃女，造成傷勢，陳被依殺人未遂罪送辦，但法官以車速不快，僅認定傷害，二審今宣判，判刑1年1月。

台中高分院今天上午宣判此案，檢方雖依殺人未遂罪起訴，但仍認定此案為傷害罪，撤銷一審判刑2年，改判1年1月，可上訴。

判決指出，彰化縣陳姓男子（53歲）已婚，育有子女，與黃姓女子有多年婚外情關係，因黃女近年想回歸家庭，與陳男分手，但陳男不願意，認為二人交往期間，曾借款黃女數百萬元，要求黃女給付120萬元「分手費」，黃女不願意，陳男因此心生怨恨。

去年4月中旬陳男駕駛貨車行經彰化縣芳苑鄉道路時，發現黃女從母親家走出，陳男開車欲衝撞，但黃女看到後都躲在田邊隆起土堆，加上黃女一直在農田行走，陳男見無法再撞，因此駛離。

事隔4天，陳男又到黃女停放機車位置附近，發現黃女騎上機車欲迴轉時，往前衝撞，造成黃女臉部撕裂傷、右側前胸壁挫傷、雙大腿挫傷、右腳擦傷等傷勢。

黃女事後提告，指控陳男有殺人犯意，想致她於死地，檢方依殺人未遂罪起訴。

全案在彰化地院審理時，陳男否認有殺人犯意，辯稱，沒有說過想要黃女死，第一次開車看到黃女時，開車速度很慢，不是故意要撞，第二次則是因為附近農田在燒草，他一直注意燒草的地方，才沒有注意到黃女撞上。

一審認定，根據黃女傷勢、現場煞車痕，以及證人證述等證據，認定陳男當時開車的速度不快，沒有殺人犯意，依傷害罪判刑2年。

彰化縣陳姓商人不滿外遇的黃姓女子要分手，又不償還借款，涉嫌二度開車衝撞，台中高分院今宣判，改判1年1月徒刑。圖／本報資料照
彰化縣陳姓商人不滿外遇的黃姓女子要分手，又不償還借款，涉嫌二度開車衝撞，台中高分院今宣判，改判1年1月徒刑。圖／本報資料照

殺人 分手

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