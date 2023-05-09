非法保母夫妻踩破3歲男童肝臟、生殖器爛掉身亡 最終下場出爐！

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上男童父母遲延給付保母費，輪番將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，最高法院依成年人故意對兒童共同犯傷害致人於死罪判劉女11年8月、張12年4月徒刑定讞。

張竣堯（35歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科；劉庭妌是幼保相關科系畢業，但沒有保母執照，她上網發文表示想收托貼補家用；2020年5月24日開始，兩人以每月2萬4000元為代價，受託24小時照顧男童，除了尿布、奶粉由男童父母提供之外，其餘飲食由劉女負責。

劉庭妌、張竣堯不滿男童父母延遲給付保母費，也對男童哭鬧感到不耐煩，兩人2020年5月至9月25日期間，不給男童足夠飲食，導致男童2歲多時僅12公斤、3歲時身高只有92公分，慢性營養不良，兩人還對話「你有沒有偷給他吃飯」、「餓死不關我的事」、「繼續餓吧」、「給錢才給吃，不給就繼續餓」等語。

兩人也多次以腳踢男童腹部、賞巴掌，拿拖鞋、玩具車、愛的小手、衣架毆打男童，甚至用腳重踩仰躺男童的腹部多下，男童身心狀況持續惡化，同年9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，隔天下午男童休克身亡，劉女雖打119求救，但救護人員到場後，發現男童遺體已僵直。

一審依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各12年與12年6月徒刑，二審將夫妻兩的刑度都略減6月，判決被最高法院撤銷、發回更審。

更一審時，劉女坦承犯行，張則否認犯罪，辯稱男童是劉女照顧，他只有因男童手拿大便而打2下，其餘就沒有再打過，且他也曾經提供藥膳、雞湯、甜湯給男童食用，但更一審根據卷證資料、證人說法，不採信張的說詞。

證人表示，張曾經說小孩不乖就要打，自己小孩也是這樣管教的，他在家還會叫小孩打架，「都是我兒子打他，他都不敢還手」等語。法醫作證時指出，男童生殖器整個都爛掉了。

更一審考量兩人照顧男童，本應善盡職務，充分照顧男童、提供生活所需，但2人明知男童年幼，需耐心教導、管教，也知男童父母縱即使拖欠保母費，也與男童無關，不得轉嫁對父母的不滿，而對男童洩憤，2人長期施暴、凌虐導致男童身亡，使男童父母承受永遠無法彌補的喪子傷痛，犯罪情節嚴重，且2人至今均未能與男童父母和解並獲原諒。