陳雪生用肚子頂范雲「不會懷孕」官司未了 法官：徒增茶餘飯後的話題

立法院3年前審查監察院長被提名人陳菊人事案爆發衝突，立委范雲指控立委陳雪生以肚子頂她，涉及性騷擾，范雲事後提民事訴訟，向陳雪生求償，一審判陳雪生應賠償范雲8萬元，陳不服上訴，台北地方法院二審今開庭，審判長勸諭雙方皆是重要的國家公務員，耗費時間資源僅徒增他人茶餘飯後的話題，但見雙方沒有和解可能，定6月6日宣判。

范雲提告主張，她2020年7月14日在立法院被陳雪生以肚子碰撞背部至少3次，她表示「很噁心」、「這是性騷擾」，但陳雪生嬉笑地回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，並在媒體訪問表示，「我又不是餓死鬼」，她當場抗議，但陳雪生辱罵她「神經病」、「往自己臉上貼金」，請求賠償50萬元。

陳雪生抗辯，當時他在范雲後方，雙手放在同黨立委李維德和陳以信的肩吧上，就是為了避免和范雲有身體上接觸，各立委熟知他的身形和體態，「腹部較為突出」，陳抗活動中有肢體接觸在所難免，他沒有故意用肚子觸碰范雲；另他的回應言詞雖不優雅得體，但屬於一般人通俗用語，無損范雲的尊嚴。

一審簡易庭判陳雪生應賠償8萬元，陳雪生不服上訴，台北地院二審今開庭，陳雪生委任律師指出，陳雪生在公眾場合被指控性騷擾，處於大型社會性死亡情況，雖言論不得體，不過那是陳當下唯一且必要的防禦；范雲委任律師指出，陳雪生肢體、言語性騷擾已經一審傳喚證人還原當時狀況，不論是行為及言論都構成性騷擾。

審判長林玲玉語重心長地表示，陳雪生一味稱做的、說的不是性騷擾，但已造成他人主觀上不舒服，若是她就先道歉再說，不需花那麼多時間、資源打官司。