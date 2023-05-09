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人妻偷吃男同事 一句「我的身體你在使用」成判賠鐵證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓人妻偷吃黃姓同事，事後老公偶然發現她手機有鹹濕露骨對話，2人互傳「我愛你」、「奶油抹你身上我舔乾淨」等，對妻子、黃男求償80萬元；審理時2人雖否認性交，但法院發現張女曾傳「我的身體是你在使用」給黃，認定應有性行為，判張女、黃男應給付張的先生20萬元，可上訴。

張夫主張，和妻子結婚近3年感情融洽，去年11月老婆遺失手機他幫找回並聯繫健檢一事，這才偶然發現她同年5月起就和不詳男子有感情糾葛，還向公司的黃姓男同事互傳「我愛你」、「從哪裡開始吃（附上只穿內褲照片）」、「吃完我要吃你」。

張夫還發現，2人還傳「奶油抹你身上我舔乾淨」、「按胸是否可以變大，我每天幫你按」等鹹濕露骨具性暗示對話及照片，事後張女、黃男還一起共浴過夜，顯然逾越一般正常男女交往關係，控訴侵害其配偶權對2人求償80萬元。

張女抗辯稱，先生未經她同意解鎖看手機內容是不法取得，自己和黃對話雖非妥適，但僅是文字上抒發否認有性交，且和先生價值觀、個性不同，本案發生前就有談及離婚；黃男則說，不否認和張女對話，但彼此沒有發生性行為。

法院勘驗對話，發現黃男曾傳張女在床上頭靠他懷中熟睡照片，還說「你不胖的，你慢慢沒那麼害羞可以跟我一起洗澡，好愛你」，張女回「我不能去隆乳了」，黃則稱「這個我不會干涉」，張女又稱「不行這很重要，因為我身體是你在使用」。

法院認定，張、黃確實同宿共浴，張女還說「我的身體是你在使用」，張夫控訴2人有性交行為較屬可信，且對話也超越一般可容忍範圍，認定確實已經侵害張夫配偶身分法益，審酌各自職業收入、侵害程度等，判張女、黃男應給付張的先生20萬元。

張姓人妻和黃姓男同事發生婚外情，還傳鹹濕露骨對話，法院判2人應給付張的先生20萬元。示意圖／ingimage
張姓人妻和黃姓男同事發生婚外情，還傳鹹濕露骨對話，法院判2人應給付張的先生20萬元。示意圖／ingimage

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