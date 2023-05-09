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「對家人無比虧欠」陳致中周四入監最快隔天就能辦接見
高雄市議員陳致中即將在後天入獄服刑，陳致中今早談及對家人有無比虧欠。檢方要求陳致中11日下午3點半至高雄地檢署報到，預計發往高雄燕巢監獄服刑，依據會客規定，周五陳致中親屬就能辦理接見，但初入監1周僅能接見一次，若想「加菜」，則能每3天寄菜一次。
在母親節前夕發監執行，陳致中坦言他最放心不下的人是吳淑珍，昨天也在臉書分享合歡北峰的登山照，勉勵自己「登山難免遇到壞天氣」、「勇者無懼、雨過天青」。
陳致中今早發文說，1986年爸爸（陳水扁）因蓬萊島案關8個月，可能爸爸太常不在家，讀小學的姐姐跟他隔了一陣才察覺，爸爸被抓去黑牢了，爸爸回家後大家要出去吃飯，算人數竟少算爸爸一個。
他說，「作為政治人物，總是對家人無比虧欠，踏上政治不歸路，感受更深，時隔37年歷史重演，希望小朋友不會少算一個人」。
高雄有大寮、燕巢兩座監獄，大寮以7年以上重刑犯為主，燕巢則收容7年以下受刑人，陳致中預計發往燕巢監獄，獄方也正為新收受刑人做準備，陳致中入獄是各界關注焦點，獄方強調所有受刑人都會一視同仁，一切都按規定進行。
根據高雄二監公布的每周菜單，陳致中入監當天晚餐是筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯，隔天早餐則為白粥、花瓜、豆腐乳，每周三中午供應時鮮水果，豬肉類伙食則使用國產豬肉。
陳致中周五可以辦理接見，不過剛入監收容人，每周只能接見一次，接見對象限最近親屬及家屬，若累進處遇達2級，則每3天能接見一次，獄方每周都會公告菜單，若不適應監獄伙食口味，家屬每3天可寄菜1次。
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