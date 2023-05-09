快訊

親兄弟不照顧老父親沒遺產分 怒告「遺書無效」結果糗了

星宇航空旅客滯留成田機場睡袋價格曝光！一個不到一千元

大齡求職碰壁 總經理投百封履歷被無視 重返職場靠一招

藍營高雄原住民議員賴文德索賄10萬元 二審仍判7年8月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨高雄市議員賴文德，被控擔任桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄，橋頭地院一審依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判處賴文德有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年，高雄高分院今宣判，賴文德收賄部分維持一審刑度。可上訴。

賴文德2015年6月至2018年12月24日擔任桃源區公所主任秘書，有代理區長決行事項，並對工程案件具有督辦公所發包工程及核銷請款、核決的權限。

2016年11月16日，區公所招標「高雄市桃源區溫泉設施地質鑽探及納骨牆興建規劃作業技術服務採購案」，由昱城顧問公司以332萬5000元得標。

有關納骨牆部分，標案履約期間林姓監造商陸續交付6萬元、4萬元給給賴文德。但後來因溫泉鑽探及納骨牆規劃採購案進行不順，林男不願再繼續支付剩餘6萬元賄款給賴文德，反被賴打電話催促，林揚言要向政風單位檢舉，雙方因此不歡而散。

檢調偵辦時，發現賴文德不僅納骨牆興建規劃作業涉賄，區公所的「荖濃溪下游瓦阿係吊橋第四期清疏工程」、「建山二號橋上游野溪清疏工程」、「高中里埔頭溪下游清疏工程」等多項工程也涉嫌向廠商索取賄款，連出國考察都要求廠商贊助經費，合計索取70萬元賄款。

一審橋頭地院審理時，賴文德否認索賄，稱自己絕對沒有跟林姓廠商拿過錢，那是林男因納骨牆標案進行不順，才會遷怒亂說話。

但法官根據林男、劉姓廠商等人證詞，以及檢調當時的監聽譯文，認定賴文德確實開口向廠商索取10萬元賄款。

至於其他清疏標案、考察經費贊助等罪行，由於只有單一廠商指認，無其他補強證據可以證實賴文德索賄，因此僅依1個貪污罪，判賴文德7年8月徒刑，褫奪公權5年。行賄林姓、劉姓廠商，則依行賄罪處拘役50天至1年10月不等徒刑。

檢方不服上訴，高雄高分院今宣判，其中林姓廠商被控共同收賄罪部分，二審合議庭認罪證不足撤銷改判無罪，林男僅依行賄罪處4個月有期徒刑，賴文德及另兩名林姓、劉姓廠商部分維持一審原判。可上訴。

國民黨高雄市議員賴文德，今被依貪污罪。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市議員賴文德，今被依貪污罪。記者徐白櫻／攝影

賴文德 賄款 收賄

延伸閱讀

郭台銘到雲林藍營總動員 前縣長張榮味全程陪同

寧甘辯70年 黑山峽建水庫啓環評 「再造一個塞上江南」

影／二仁溪鯽魚橋改建 黃偉哲：治水觀光交通三贏

議員提「杯子論」指原住民不是杯墊 侯友宜：當然

相關新聞

藍營高雄原住民議員賴文德索賄10萬元 二審仍判7年8月

國民黨高雄市議員賴文德，被控擔任桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄，橋頭地院一審依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪...

國小生家長拿不到線上畢業典禮影片 舉「恩恩爸」打官司結果曝光

新冠肺炎疫情肆虐期間，不少學校以線上直播取代實體畢業典禮，一名台北市某國小畢業生及家長向台北市政府教育局陳情，要求校方提...

銀行副總裁扛家計卻「戴綠帽」 老婆失業和男同事取暖上陽明山擁吻

一名銀行副總裁在妻子因疫情被裁員後，扛起家中經濟重擔，卻驚覺待業的妻子和前東家的男同事發生婚外情，兩人曾到陽明山幽會並牽...

中風男手機交給妻 和情婦「脫光光」被妻看光光

邱姓男子中風，妻子因業務而使用他的手機，卻發現他和許姓女歌友拍攝一絲不掛的親密照，邱妻不甘許女「千方百計」勾引她丈夫上賓...

法務部：效忠中共罪 未擬處罰民眾

近期共諜案頻傳，恢復軍審制度聲浪再起。國防部長邱國正昨在立法院表示，當初軍審制廢除曾經過一番波折，「現在要恢復，我們不能...

國道警網約22少年性侵 重判9年

國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，廿二人受害，檢方依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦