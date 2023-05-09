國小生家長拿不到線上畢業典禮影片 舉「恩恩爸」打官司結果曝光

新冠肺炎疫情肆虐期間，不少學校以線上直播取代實體畢業典禮，一名台北市某國小畢業生及家長向台北市政府教育局陳情，要求校方提供線上畢業典禮影像檔、學生獲獎名單未果，提訴願也被駁回，改提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判畢業生和家長敗訴，可上訴。

為了因應防疫工作，某國小2021年6月18日以線上方式舉行畢業典禮，事後學生和家長向台北市教育局陳情，請求依職權責命校方提供完整的畢業典禮影像檔、學生獲獎名單，但教育局回覆當時校方是由各班導師開設google meet線上會議室，採直播方式進行畢業典禮，而沒有錄影存檔。

學生及家長不服提訴願被駁回，提訴訟主張，人民依政府資訊公開法、檔案法申請閱覽或複製資訊，政府機關沒有法定事由不得拒絕，線上畢業典禮是經學生及法定代理人同意公開播出，鄰近其他學校也都在公開社群平台播送影片，學生及家長只為了生涯留存影片，授獎是供大眾周知的榮耀，沒有侵害個資問題。

學生和家長認為，撇除法律爭議，對孩子而言，畢業典禮是生涯中十分重要的過程，若遺失這段人生足跡，便是此生最大的遺憾，因疫情學生連珍貴畢業典禮也無法與同學道別，只能線上參與，如今卑微地請求替孩子留存影像卻難如登天、毫無情理；對家長來說，那是小孩學習歷程第一次正式的畢業典禮，為了孩子心願，家長才因此不怕犧牲勞費也要提訴訟。

家長也舉例「恩恩爸」事件，認為新北市府起初也以涉及他人個資而不提供錄音檔，飽受輿論批評，最終還是為眾所知，況且本件是已公開頒獎的預錄影片，內容無關第三人隱私，認為手握大權的政府展現傲慢，另渺小而無助的孩子情何以堪。

北高行認為，依檔案法、政資法的規定來看，人民可依法申請的檔案和政府資訊，以存在於政府內、由機關占有為前提，而學生和家長請求提供的畢業典禮師長致詞、畢業生得獎名單、給同學祝福的預錄影片，是由學校製作，線上典禮當天師生進入Google meet會議室，再播放觀覽。