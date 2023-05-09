快訊

天氣轉晴逐漸變熱！專家曝「下波梅雨」再來時間

王思佳背香奈兒露面了！同場驚見王力宏獻吻對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行副總裁扛家計卻「戴綠帽」 老婆失業和男同事取暖上陽明山擁吻

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名銀行副總裁在妻子因疫情被裁員後，扛起家中經濟重擔，卻驚覺待業的妻子和前東家的男同事發生婚外情，兩人曾到陽明山幽會並牽手、擁抱，還在夜景餐廳擁吻長達1分多鐘，他向妻子、小王提告求償，台北地方法院判2人應連帶賠償15萬元，可上訴。

副總裁提告主張，他和妻子結婚多年，過著和睦家庭生活，妻子被公司資遣後，他獨自肩負家庭經濟重任，原本希望妻子能無後顧之憂謀新職，但妻子反而趁失意待業之際，搞起外遇不倫戀情。

副總裁指出，妻子前年底開始出現異常舉止，經查發現妻子與男同事過從甚密，曾到陽明山、海芋園、屋頂上餐廳約會，兩人十指緊扣牽手、貼臉親密自拍，在餐廳座位上擁吻長達1分多鐘，兩人甚至驅車到汽車旅館，恐有肌膚之親，請求賠償200萬元。

妻子和小王表示，兩人原先是公司同事，互動僅於業務合作關係，但公司因疫情衝擊，導致兩人皆被被迫離職，彼此開始分享交流就業資訊、加油打氣，才成為熟稔的朋友；兩人坦承牽手、自拍、擁吻，但否認發生性行為。

妻子指出，她被資遣後，丈夫冷漠以對、鮮少關懷與慰問，因移情作用才對男同事產生異樣情愫，但事後已結束超友誼情感關係，並向丈夫道歉；小王也稱，他只是一時衝動失當，且自己已失業超過一年，收入銳減，請求法院酌定合理的精神慰撫金。

台北地院認為，根據截圖畫面顯示，且妻子和小王也不否認有牽手、親吻、貼臉自拍等情，認定雙方確實侵害副總裁的配偶權；雖副總裁主張兩人在汽車旅館發生性行為，但依照片充其量只能證明小王的車輛進入摩鐵，無法證明車內駕駛和乘客身分，故不採認，審酌一切情狀後，判妻子和小王應連帶賠償15萬元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

外遇 婚外情

延伸閱讀

軍團女輔導長自拍激情片遭汰除　傳成人頻道看中開優渥條件邀加盟

確定有差15歲？！Jennie貼臉自拍「身邊是宋慧喬」　2大女神首登Met Gala，不老美顏封神

陽明山花卉中心球根花卉展 5月10日繽紛登場賞百合

高雄警眷警所推銷保健品陪夫值班自拍 楠梓分局說話了

相關新聞

銀行副總裁扛家計卻「戴綠帽」 老婆失業和男同事取暖上陽明山擁吻

一名銀行副總裁在妻子因疫情被裁員後，扛起家中經濟重擔，卻驚覺待業的妻子和前東家的男同事發生婚外情，兩人曾到陽明山幽會並牽...

中風男手機交給妻 和情婦「脫光光」被妻看光光

邱姓男子中風，妻子因業務而使用他的手機，卻發現他和許姓女歌友拍攝一絲不掛的親密照，邱妻不甘許女「千方百計」勾引她丈夫上賓...

法務部：效忠中共罪 未擬處罰民眾

近期共諜案頻傳，恢復軍審制度聲浪再起。國防部長邱國正昨在立法院表示，當初軍審制廢除曾經過一番波折，「現在要恢復，我們不能...

國道警網約22少年性侵 重判9年

國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，廿二人受害，檢方依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪...

詐騙氾濫司法資源快崩潰 前檢察官：外交困境不改、詐騙不會少

詐騙案件氾濫，司法資源瀕臨崩潰，新北地檢署傳出因幫助詐欺案件量太大，導致許多檢察官想離職。律師呂俊杰曾任職新北地檢署檢察...

嘉義監獄扣分132分彰化監獄接著扣 受刑人不滿怒告

彰化監獄一名吳姓受刑人在嘉義監獄服刑時被扣132分，要到123年才能回到懲罰前的分數，而移監彰化監獄後被核低教化與操性分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦