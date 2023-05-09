銀行副總裁扛家計卻「戴綠帽」 老婆失業和男同事取暖上陽明山擁吻

一名銀行副總裁在妻子因疫情被裁員後，扛起家中經濟重擔，卻驚覺待業的妻子和前東家的男同事發生婚外情，兩人曾到陽明山幽會並牽手、擁抱，還在夜景餐廳擁吻長達1分多鐘，他向妻子、小王提告求償，台北地方法院判2人應連帶賠償15萬元，可上訴。

副總裁提告主張，他和妻子結婚多年，過著和睦家庭生活，妻子被公司資遣後，他獨自肩負家庭經濟重任，原本希望妻子能無後顧之憂謀新職，但妻子反而趁失意待業之際，搞起外遇不倫戀情。

副總裁指出，妻子前年底開始出現異常舉止，經查發現妻子與男同事過從甚密，曾到陽明山、海芋園、屋頂上餐廳約會，兩人十指緊扣牽手、貼臉親密自拍，在餐廳座位上擁吻長達1分多鐘，兩人甚至驅車到汽車旅館，恐有肌膚之親，請求賠償200萬元。

妻子和小王表示，兩人原先是公司同事，互動僅於業務合作關係，但公司因疫情衝擊，導致兩人皆被被迫離職，彼此開始分享交流就業資訊、加油打氣，才成為熟稔的朋友；兩人坦承牽手、自拍、擁吻，但否認發生性行為。

妻子指出，她被資遣後，丈夫冷漠以對、鮮少關懷與慰問，因移情作用才對男同事產生異樣情愫，但事後已結束超友誼情感關係，並向丈夫道歉；小王也稱，他只是一時衝動失當，且自己已失業超過一年，收入銳減，請求法院酌定合理的精神慰撫金。