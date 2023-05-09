中風男手機交給妻 和情婦「脫光光」被妻看光光

邱姓男子中風，妻子因業務而使用他的手機，卻發現他和許姓女歌友拍攝一絲不掛的親密照，邱妻不甘許女「千方百計」勾引她丈夫上賓館，導致她婚姻破裂，提告求償100萬元。新北地方法院認為照片沒有拍攝日期，且邱已失智，判許女不用賠；台灣高等法院以許女曾向邱說「偷摸小鳥」「我承認自己是小三啊！」，改判賠30萬元確定。

邱姓夫妻2008年8月間離婚，2015年3月底又重修舊好、再結連理，但2020年7月17日再次離婚。邱妻指控，許女因和丈夫在一家卡拉OK店唱歌而結識，卻不斷勾引丈夫到賓館開房間，2020年2月時因丈夫中風住院，她使用丈夫的手機時意外發現裡頭存有多張偷情照，追問之下，丈夫坦承外遇。

許女表示，邱妻提出的照片，是邱偷拍所取得，且邱妻查看邱的手機，已經超過邱「授權使用」的範圍、侵害隱私，主張照片不具有證據能力。許女承認曾和邱交往，但那是在邱第一次離婚之後，她也不知道對方後來再婚。

邱姓男子證稱，他生病期間，有許多客戶要聯絡，因此將手機交給妻子並告知密碼。高院問邱妻在翻拍照片前有沒有經過丈夫同意？邱妻答「當妻子的，要他同意，他會給嗎？」

高院認為，邱妻並不是以強迫或脅迫手段取得證據，侵害隱私的樣態輕微，這些照片裡許女「表情安詳平和」，明顯不是遭強暴、脅迫而拍攝，且照片是許女是否侵權的重要隱密性證物，有證據能力。

高院比對對話紀錄，許女曾傳送「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」、「自己說星期二要好好做愛的」、「啊！我很大方，我承認自己是小三啊！沒什麼好怕」、「我知道你對我好，可是我也會吃醋，才會你吵架」等訊息，加上謝姓、林姓證人都證稱許女和邱上賓館都只開一間房間，認定兩人應有性交。