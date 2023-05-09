涉詐領勞動部補助費數萬元 雄獅3員工各10萬交保

中央社／ 新北8日電

雄獅旅行社員工涉嫌向勞動部詐領約新台幣數萬元補助費，檢警今天拘提周姓業務主管、劉姓會計與邵姓承辦人到案，檢方認3人涉犯加重詐欺等罪嫌，複訊後各10萬交保。

檢警調查，雄獅旅行社在民國108年初向勞動部勞動力發展署申請企業人力資源提升計畫補助案，課程總經費約新台幣100萬元，但部分課程沒實際舉辦，周姓業務主管、劉姓會計與邵姓承辦人涉嫌共同填載不實課程及領據等資料，向勞動力發展署詐領數萬元補助費。

新北地方檢察署今天指揮新北市政府警察局刑事警察大隊搜索雄獅公司位於台北市內湖區辦公室，查扣文書等證物，並拘提周姓業務主管、劉姓會計與邵姓承辦人共3名被告，另約談7名證人到案說明。

經檢察官訊問完畢，認3人涉共同違反刑法3人以上共同加重詐欺、使公務員登載不實與商業會計法不實填製會計憑證罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，不過無羈押必要，各以10萬元交保。

雄獅旅行社今天也發布重訊指出，配合檢警單位依法執行搜索調查，這次事件對公司財務業務無影響。

主管 旅行社

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