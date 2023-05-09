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國道警網約22少年性侵 重判9年

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，22人受害，依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴。示意圖／ingimage
國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，22人受害，依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴。示意圖／ingimage
國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，廿二人受害，檢方依加重強制性交、兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；台北地院昨天判處鄭有期徒刑九年，另判得易科罰金的有期徒刑六月輕刑。可上訴。

二○二二年九月鄭被拘提到案，承認與少年發生性關係，否認性侵，不過，檢警在鄭的電腦內發現有十多名穿國中制服少年的猥褻相關影像，二○二二年十一月依九個加重強制性交罪、兒少性剝削防制條例將鄭起訴。

檢方繼續追查，再發現還有十三名少年也遭染指，追加起訴鄭的罪行，聲請併案台北地院審理獲准。

醜聞曝光後，國道警察局認為影響警譽，緊急召開考績委員會，決議將鄭記二大過免職，也追究相關人員督考責任，鄭直屬主管記過一到二次不等處分。

依檢警調查指出，鄭姓前員警二○二二年九月涉嫌透過網路交友，將一名十五歲少年帶至北市公廁性侵，檢警獲報根據被害人家屬指述，循線拘提鄭到案偵辦，鄭承認與少年發生性關係，但否認性侵。

檢警擴大查辦，前往鄭的住處搜索、蒐證，當場查扣鄭用的個人電腦，解密並發現內有為數不少的男童被拍攝性有關猥褻照片，檢察官認為，鄭犯重罪、涉案情節重大，偵查中聲押禁見鄭獲准。

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