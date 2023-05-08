大學約聘人員涉嫌侵占學費 遭嘉檢起訴
嘉義某大學約聘人員羅姓女子涉嫌自2019年起，利用辦理推廣教育專班機會，侵占部分學費，經校方發現送辦，嘉義地檢署今依業務侵占罪嫌將羅女起訴。
年約47歲羅女2018年底擔任某大學推廣教育組員，負責辦理推廣教育專班招生、考試、收費及經費入帳等業務；依規定所收取學員學費的款項，應於當日或次日繳交校方，零星收入最長不得超過5日繳回。
2019年9月至110年2月期間，羅女承辦幼兒園長訓練班、幼教專班、灌溉排水專班、國小教師加註輔導班等機會，涉嫌從中侵占部分款項，校方發現後呈報教育部，並由嘉義市調查站偵辦。
羅女辯稱，並不知道收款後5日內要繳回的規定，因學員審核資格不符無法全額退費及因車禍無法及時處理，所以才較晚繳回學員學費；銀行帳戶裡的款項都是自己的資金。
檢調偵查，羅女辦理推廣教育專班相關業務時，參加人數不僅向校方以多報少，不實登載報名人數，還將收取款項分成多筆匯入帳戶，曾有一筆逾百萬元的學費，隔了半年才繳回出納組，且還有部分學員繳交的學費並未繳回校方。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言