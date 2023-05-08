向中共效忠誓約罪 法務部：沒有對民眾研議修法
針對外傳「向德恩案」後法務部擬修法規範非現役軍人與中共簽署效忠誓約罪的刑事處罰，法務部表示，曾召集相關機關研商現役軍人向中共宣誓效忠的法律適用問題，但並未擬針對民眾研擬處罰。
法務部指出，日前現役陸軍上校向德恩簽署效忠中共誓約書，且按月收取3萬元賄賂，經檢察官依貪汙罪起訴後，監察院函請法務部說明現役軍人涉及簽署願效忠中共誓約書，依現行法是否有處罰規定；若無規範，就現役軍人涉及簽署願效忠中共誓約書之行為態樣，如欲科以刑責，應如何予以規範。
法務部說，曾於今年2月邀集相關機關共同討論法律適用問題，與會多數機關代表表示應於國家安全法或陸海空軍刑法增訂規範，不過，因陸海空軍刑法非法務部主管法規，應尊重權責機關國防部的意見，如國防部認有修法必要，將協助提供法制建議。
法務部說，相關會議主要是針對現役軍人部分的法律適用進行跨部會研商，並未特別針對非現役軍人部分討論，僅會議中有與會者提及若修正國家安全法，範圍可能包含非現役軍人。
法務部說，由於此部分須考量是否有處罰過廣及有無侵害言論自由的問題，會後決議意見留供參考，並沒有報導所指稱已經研議於國家安全法增訂刑事處罰，將宣誓效忠中共行為處罰擴及一般民眾。
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