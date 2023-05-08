詐騙氾濫司法資源快崩潰 前檢察官：外交困境不改、詐騙不會少

詐騙案件氾濫，司法資源瀕臨崩潰，新北地檢署傳出因幫助詐欺案件量太大，導致許多檢察官想離職。律師呂俊杰曾任職新北地檢署檢察官、高雄地方法院刑事法庭法官，他指出，詐騙案件浮濫原因有很多，本質不是法律偵辦問題，而是國家外交困境，直指「兩岸共同打擊犯罪停擺，無疑是重要原因」。

新北地檢署日前有檢察官在論壇上發文呼籲法務部重視檢察官工作負擔，直言「最近一直聽到新北檢許多檢察官有想要離職的念頭」、「不要讓大家負荷不了，統一罷工」，新北檢無奈指警方移送幫助詐欺案件量超出預期，將會開會討論如何有效解決。

現任寰瀛法律事務所合夥律師呂俊杰指出，近日基層檢不滿，認為法務高層未正視基層檢案件量爆表，「要人沒人、要錢沒錢」，如何要求斷絕詐騙集團運作？

呂俊杰認為，雖然台灣司法基於人權保障，對證據取得合法性有所要求理所當然，但在立法權持續怠惰的情況下，司法單位持續要求法律改善，立法權卻遲遲未動作，已造成犯罪偵辦取證的困難，例如產生爭議的GPS追蹤、警方定位M化車，以及現在遲遲未通過的科技偵查法等，造成基層檢警偵辦犯罪困難，「當犯罪者已經上外太空，我們只想要一輛腳踏車，卻還求之不可得，豈非荒謬」。

呂俊杰並指出，台灣詐欺案橫行本質不是法律偵辦問題，「而是國家外交困境，或者說國際共同打擊犯罪的問題」，更直指「兩岸共同打擊犯罪停擺，無疑是重要原因」。

呂俊杰解釋，台灣是使用中文的國家，詐騙要實施自然要用中文較能達到犯罪目的，許多案件追查後會發現對岸成為攻擊者角色，「詐騙已變國安問題」，台灣詐騙集團成員多擔任供應鏈末端或車手這種邊緣角色，在極具可替代性下，檢警緝獲後詐騙集團極易找到新血加入，無法減少詐騙案數量。