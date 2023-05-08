黃國昌爆im.B吸金曾國緯逍遙7年沒事 法務部：第一時間已通緝

網路借貸媒合平台im.B爆吸金詐騙，有四海幫背景的負責人曾國緯聲押獲准，時代力量前主黃國昌在臉書爆料，指曾早通緝在案，卻仍犯下吸金案；法務部表示，曾所涉案件檢察官傳拘無著，均於第一時間發布通緝。

曾國緯與共犯以「老鼠會」模式吸金至少25億元，檢察官日前依違反銀行法等罪聲押禁見曾男父子8人，黃國昌在臉書爆料稱，曾國緯早因槍砲判刑確定，但逍遙7年沒事。

黃國昌表示，依媒體報導「曾國緯」其實是通緝犯，不過，神奇的是，目前媒體報導只有點到為止，沒有揭露全貌，事實上，曾十幾年前不僅在桃園經營四海幫旗下的特種行業，更是在桃園對許多公司進行暴力討債、非法侵占，殘害桃園工業區業者的「保羅集團」。

黃國昌還指，曾國緯2004年所犯的槍砲案件，拖了12年好不容易在2016年3月由最高法院判刑確定，但竟然沒有入監執行，「請問法務部，這是哪門子的通緝？」、「法務部難道不需要出面給社會一個交代？」

法務部表示，檢察機關依刑事訴訟法發布通緝後，會將通緝資料介接內政部警政署「查捕逃犯網路公告查詢」系統，以供警方協緝歸案，另通緝書正本除送予內政部警政署外，副本亦送通緝犯戶籍地的司法警察機關，以加強通緝犯之查緝效能。