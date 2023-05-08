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嘉義監獄扣分132分彰化監獄接著扣 受刑人不滿怒告
彰化監獄一名吳姓受刑人在嘉義監獄服刑時被扣132分，要到123年才能回到懲罰前的分數，而移監彰化監獄後被核低教化與操性分數；他不滿，狀告嘉義和彰化的監獄。彰化地方法院判決嘉義監獄的管理措施有違誤，應撤銷，彰化監獄屬適法裁量。可上訴。
判決書指出，嘉義監獄以吳姓受刑人24次違背紀律，按照嘉義監獄累進處遇審查會及監務委員會的決議扣減132分。吳姓受刑人2019年7月移監彰化監獄，根據彰化監獄成績注意事項等規定，彰監核低他的教化、操性成績。
吳姓受刑人供稱，被彰監教誨師告知，先前有24次懲罰紀錄，成績將採續扣分方式，每月從他的成績分數扣減，且教化、操行分數均以0.1分起分，他大約需等到民國123年，教化、操行分數才能恢復到懲罰前1.7分。
彰化地方法院法官審理，扣減吳姓受刑人累進處遇成績分數132分是嘉義監獄所作成，彰化監獄僅是執行後續程序的機關，對他的評核分數均屬適法裁量，尚難認有何違誤，因此駁回吳姓受刑人撤銷彰監管理措施的請求，惟嘉義監獄扣分132分的管理措施有違誤，應予撤銷。結論，吳姓受刑人之訴一部有理，一部無理。
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