嘉義監獄扣分132分彰化監獄接著扣 受刑人不滿怒告

彰化監獄一名吳姓受刑人在嘉義監獄服刑時被扣132分，要到123年才能回到懲罰前的分數，而移監彰化監獄後被核低教化與操性分數；他不滿，狀告嘉義和彰化的監獄。彰化地方法院判決嘉義監獄的管理措施有違誤，應撤銷，彰化監獄屬適法裁量。可上訴。

判決書指出，嘉義監獄以吳姓受刑人24次違背紀律，按照嘉義監獄累進處遇審查會及監務委員會的決議扣減132分。吳姓受刑人2019年7月移監彰化監獄，根據彰化監獄成績注意事項等規定，彰監核低他的教化、操性成績。

吳姓受刑人供稱，被彰監教誨師告知，先前有24次懲罰紀錄，成績將採續扣分方式，每月從他的成績分數扣減，且教化、操行分數均以0.1分起分，他大約需等到民國123年，教化、操行分數才能恢復到懲罰前1.7分。