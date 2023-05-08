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台南地院首起國民法官案件 將審理新化白骨案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地方法院第一起由國民法官審理的案件，確定是新化白骨案。台南地院今天表示，此案2名羈押中的王姓被告，因共同涉犯家暴殺人罪案件，符合國民法官法中「故意犯罪因而發生死亡結果」規定，將成為該院首起國民法官審理案件。

法院說，今年4月28日由台南地檢署起訴移審的新化白骨案，經該院以112年度國審重訴第1號家暴殺人案件受理，並以電腦分案由刑七庭審理，訂於本月15日先進行協商會議，但依法不得旁聽，以利準備程序進行。後續法院將依法定程序選任6名國民法官，與台南地院3名職業法官，共同審理、評議、論罪及量刑。

據了解，去年7月間，台南市新化區礁坑里一處偏僻山林地，被人發現1具白骨，警方根據DNA比對出死者是住在台中市太平區的22歲陳姓女子，循線逮捕涉嫌打死陳女並棄屍的23歲王姓前男友及另名26歲王姓男共犯。案經南檢偵查終結後提起公訴。

此件2名王姓被告於4月28日移審，經台南地院強制處分庭法官訊問後，因認為涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，非經羈押顯難順利進行審理，已裁定羈押，都禁止接見通信。

法院表示，適用國民法官法的案件，為了避免預斷，依法規定承審的合議庭，暫時不會接觸案件卷證，縱有人犯移審，於起訴後至第1次審判期日前，有關強制處分及證據保全事項，也都由法院強制處分庭處理。

台南地方法院第一起由國民法官審理的案件，確定是新化白骨案。圖／本報資料照片
台南地方法院第一起由國民法官審理的案件，確定是新化白骨案。圖／本報資料照片

國民法官 台南 殺人

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