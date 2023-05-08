醋男開槍打情敵住家搜出大批槍彈 法官舉88槍擊案重判

高雄40歲史姓男子和許姓女友出現感情危機，前年撞見許女和徐姓情敵同進同出，史男吃醋朝兩人開槍，徐男右臂中彈，送醫後無礙，警方在史男住處搜出3把改造手槍、1把改造霰彈槍，還有超過200顆子彈，火力驚人，高雄高分院審理後，合議庭舉台南88槍擊案造成社會恐慌，今依槍砲、殺人未遂從重改判史男8年6月徒刑。

史男、許女是「姊弟戀」，兩人交往6年，許女租在三民區和順街的一棟大樓17樓；2020年起兩人常因金錢爭吵，感情出現危機，史男發現許女和工作的徐男走得近，徐還多次對著史男嗆聲，雙方早已積下怨恨。

前年9月9日深夜，史男找來吳姓友人吃薑母鴨，幾杯黃湯下肚後臨時起意，約好隔日清晨到許女租處談判；由於史男時常到這棟大樓找許女，當時管理員協助解除電梯管制，讓史男順利上到17樓。

沒想到走出電梯，就撞見許女、徐男準備下樓，雙方爭執後許女拉著徐男進入電梯，醋勁大發的史男不滿，對著電梯門開一槍，子彈貫穿電梯打中徐男右手，所幸僅是擦傷，送醫後無礙。

案發後史男攜槍逃逸，警方組成專案小組偵辦，當天下午2點就在大樹區一處民宅逮到史男，在史的車上查扣3把改造手槍、改造霰彈槍1枝，其中手槍子彈199顆、霰彈21發、45口徑子彈33顆，火力相當驚人。

高雄地院審理時，史男、吳男都坦承犯行，而受傷的徐男也出庭表示已原諒史男，法官依相關事證，持槍部分判6年6月、併科20萬元罰金，殺人未遂判6年，合併應執行7年10月，提供槍枝的吳男，被依槍砲罪判刑2年8月、併科1萬元罰金。

檢方、史男、吳男等人都對於量刑不服上訴，高雄高分院審理後，法官詫異史男坐擁的強大火力，認為近年如台南88槍擊案、館長槍擊案，民眾對槍彈氾濫深感恐懼，應該加重才符合罪刑相當原則。